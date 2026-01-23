Εξηνταεπτά νεκροί είναι ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός των νεκρών σε φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο στη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής κυβέρνησης που μίλησε σήμερα Παρασκευή.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αίτια της πυρκαγιάς, έξι ημέρες μετά, που κατέστρεψε ολοσχερώς το τριώροφο Gul Plaza, στις 17 Ιανουαρίου.

Δύσκολο έργο οι ταυτοποιήσεις

«Οι νεκροψίες και νεκροτομές σε 67 σορούς έχουν ολοκληρωθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις DNA.

«Η ταυτοποίηση οκτώ ατόμων έχει επιβεβαιωθεί μέσω ανάλυσης DNA», συμπλήρωσε.

Καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων

Οικογένειες θυμάτων έχουν επικρίνει τον αργό ρυθμό της επιχείρησης ανάσυρσης, με περισσότερα από 50 άτομα να έχουν δώσει δείγματα DNA στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν αγνοούμενους συγγενείς.

Αποζημιώσεις υπόσχεται το κράτος

Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει αποζημίωση ύψους 10 εκατομμυρίων ρουπιών (περίπου 35.720 δολάρια) σε κάθε οικογένεια θύματος. Αποζημίωση θα λάβουν επίσης και οι 1.200 καταστηματάρχες.

Οι πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις αγορές και τα εργοστάσια του Καράτσι, τα οποία είναι γνωστά για τις ελλιπείς υποδομές τους, ωστόσο πυρκαγιά τέτοιας έκτασης θεωρείται σπάνια.

Πηγή: AFP, ertnews.gr