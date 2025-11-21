Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο συγκλόνισε το Πακιστάν την Παρασκευή (21/11) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άτομα και αρκετοί ακόμα να τραυματιστούν.
Ανάμεσα στους νεκρούς από την έκρηξη, είναι γυναίκες και παιδιά ενώ αρκετοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.
🚨🇵🇰💥 BIG EXPLOSION IN FAISALABAD
A massive blast rocked Faisalabad, Pakistan this morning.
Pak media claims it was a boiler explosion, with 18 people killed, including women and children. Several houses collapsed, and many of the injured are in critical condition.
— Military Observer (@TheMilObserverr) November 21, 2025