Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο συγκλόνισε το Πακιστάν την Παρασκευή (21/11) με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 18 άτομα και αρκετοί ακόμα να τραυματιστούν.

Ανάμεσα στους νεκρούς από την έκρηξη, είναι γυναίκες και παιδιά ενώ αρκετοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.