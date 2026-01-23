Η ώρα για να σπάσει η «κατάρα» της Εθνικής έφτασε. Απόψε η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου αντιμετωπίζει την Ουγγαρία στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θα σταθούν στην αφετηρία του μεγάλου αγώνα με την αυτοπεποίθηση που τους δίνουν, αφενός οι έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο τουρνουά, αφετέρου η γενική παραδοχή ότι μέχρι τώρα είναι η καλύτερη ομάδα στη σερβική πρωτεύουσα, γνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία σε ένα νοκ-άουτ ματς, μεταξύ δύο περίπου ισοδύναμων αντιπάλων, όπου όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες.

Η Εθνική μας έκανε δύο προπονήσεις την Πέμπτη, στην πισίνα «Μπάνιτσα» και ο Θοδωρής Βλάχος έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς ξεπεράστηκε η ίωση του Δημήτρη Νικολαΐδη και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα.

Η μεγάλη αναμέτρηση θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών, η Σερβία αντιμετωπίζει στις 21:30 την Ιταλία, με τους οικοδεσπότες να είναι το φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (25/1).