Ήταν φαβορί και το επιβεβαίωσε στην πισίνα. Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών επικράτησε της Ιταλίας και προκρίθηκε στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και δεν επέτρεψαν στους Ιταλούς να μπουν στο παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ ήταν ξανά ο Στέλιος Αργυρόπουλος με τέσσερα γκολ, ενώ τρία είχε ο Κάκαρης.

Πλέον, η Εθνική ομάδα πόλο αναμένει να δει ποια ομάδα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στον άλλο όμιλο για να μάθει τον αντίπαλο της στα ημιτελικά.

Αφεντικό η Εθνική από την αρχή μέχρι το τέλος

Δυο αποβολές πήρε στο ξεκίνημα ο Κώστας Κάκαρης (ένα πρώτο δείγμα για αυτό που θα ακολουθούσε), και στη δεύτερη περίπτωση με παραπάνω στο 5.24 ο αρχηγός Στέλιος Αργυρόπουλος, άνοιξε το σκορ. Στο 4.09 χρίστηκε σκόρερ ο Κάκαρης στην κόντρα (2-0). Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, και έβγαλε και τις δυο φάσεις με λιγότερο, αλλά οι Ιταλοί σκόραραν σε «νεκρό» χρόνο με σουτ από μακριά του Ιόκι – Γκράτα για το 2-1. Στη β’ περίοδο, παλικαρίσιο γκολ από τον Δημήτρη Σκουμπάκη στο 6.11 (3-1), ο Μπρούνι πήγε να γίνει…Αργυρόπουλος αλλά ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος του έβαλε «στοπ» (4/5 αποκρούσεις ήδη). Ο Κάκαρης μετά τις αποβολές κέρδισε και πέναλτι, αλλά ο Ντελ Λούνγκο απέκρουσε το σουτ του Κώστα Γκιουβέτση. Στο 4.30 ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος κέρδισε νέο πέναλτι από τον Ιόκι – Γκράτα, ο Καμπάνια πήρε challenge και δικαιώθηκε. Η Ιταλία μάλιστα μείωσε 3-2 με τον Φερέρο (4.13), άμεσα όμως ο Νίκος Γκίλλας σε φάση με διπλό παραπάνω έκανε το 4-2 (3.45). Πανομοιότυπο τέρμα του Φερέρο στον παραπάνω για το 4-3 (3.10), στο 1.35 πήρε το…όπλο του ο Αργυρόπουλος και «εκτέλεσε» (5-3). Μείωσε στο γκολ και πάλι ο Ιόκι – Γκράτα (00.41, 5-4), ο Αργυρόπουλος κολύμπησε στην κόντρα και σε «νεκρό» χρόνο κέρδισε πέναλτι που έδωσαν οι διαιτητές μετά το challenge του Θοδωρή Βλάχου. Ο αρχηγός σημείωσε το 6-4 του ημιχρόνου.

Η εξέλιξη πήγαινε ιδανικά: ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή και ήταν και ο «εκτελεστής», η Ελλάδα ξέφυγε για πρώτη φορά με τρία τέρματα (6.13, 7-4). Μείωσε 7-5 ο Μπαλτσαρίνι (2/5 π.π., 5.07), ο Κάκαρης όμως ήταν ασταμάτητος. Κέρδισε νέο πέναλτι (το τρίτο μας), στο 4.54 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου σημείωσε το 8-5. Πάλι στο +3. Ήταν ένα μαγικό οκτάλεπτο αυτό, η μηχανή είχε ζεσταθεί, ο Νίκος Γκίλλας σημείωσε το 9-5, +4 πλέον (3.59). Γκολ για την Ιταλία στο 2.26 (9-6), και με παραπάνω στο 00.45 (9-7), το οκτάλεπτο όμως έκλεισε με το τέρμα του Χαλυβόπουλου στα 00.12 (π.π.), και μια μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου. Πάμε για το τελευταίο σπριντ με +3, 10-7. Πάμε παιδιά…

Ο Κάκαρης που έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, σκόραρε και πάλι για 11-7 (7.11), ο Μπρούνι το 11-8 στον π.π. (6.42), ο Καλογερόπουλος 12-8 στα 6.00 με τον ίδιο τρόπο. Και όταν η λόμπα του Παπαναστασίου στα 5.07 αναπαύτηκε στο βάθος της εστίας του Ιταλού τερματοφύλακα για το 13-8, η διαφορά έμοιαζε ασφαλείας.

Στο 1.48 ο Μπρούνι μείωσε στα δύο (14-12), στα 00.59 ο Αργυρόπουλος σκόραρε και το…τελείωσε. Ο αρχηγός το πήρε πάνω του, η τετράδα, ήταν ορθάνοιχτη….

Ελλάδα – Ιταλία 15-13

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.