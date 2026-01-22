Ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Προγραμματικό Διαρκές Συνέδριο της Νέας Αριστεράς, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, σε μια συγκυρία έντονης πολιτικής ρευστότητας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Το συνέδριο διεξάγεται με φόντο τις ανακατατάξεις στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος και την ανοιχτή συζήτηση για τον ρόλο και τις συμμαχίες και συνεργασίες της Νέας Αριστεράς στο επόμενο διάστημα.

Τετραήμερο συλλογικής επεξεργασίας και οργανωτικής συγκρότησης

Η πρώτη ημέρα των εργασιών έχει κυρίως τελετουργικό και οργανωτικό χαρακτήρα. Μετά την προσέλευση αντιπροσώπων και προσκεκλημένων, το συνέδριο ξεκινά με τη συγκρότηση τιμητικού προεδρείου, χαιρετισμούς από κόμματα και συλλογικότητες και την εισηγητική ομιλία του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση. Ακολουθεί η συγκρότηση των τριών βασικών οργάνων του συνεδρίου: του προεδρείου, της Επιτροπής Σχεδίου Πολιτικής Απόφασης και της Επιτροπής Προγραμματικών Θέσεων.

Στο επίκεντρο οι προγραμματικές θέσεις

Η Παρασκευή είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στις προγραμματικές θέσεις. Μετά την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ανοίγει ένας εκτεταμένος κύκλος τοποθετήσεων των συνέδρων, με χρονικό όριο επτά λεπτών ανά ομιλία, στοιχείο που αποτυπώνει την πρόθεση για ευρεία αλλά πειθαρχημένη συμμετοχή. Οι τροπολογίες και προτάσεις επί των θέσεων θα κατατεθούν έως τη λήξη της ημέρας, με στόχο τη συγκέντρωση και την έγκαιρη κωδικοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων.

Από το πρόγραμμα στο πολιτικό σχέδιο

Το Σάββατο η συζήτηση μετατοπίζεται από τις προγραμματικές θέσεις στο συνολικό πολιτικό σχέδιο του κόμματος. Το πρόγραμμα προβλέπει συνέχιση των παρεμβάσεων επί των θέσεων, σύνοψη από την Επιτροπή Προγράμματος και εισήγηση προς απόφαση, πριν από την παρουσίαση των κειμένων για το πολιτικό σχέδιο. Ακολουθεί μαραθώνιος τοποθετήσεων, ενώ το βράδυ εισάγεται το σχέδιο πολιτικής απόφασης, επί του οποίου επίσης θα κατατεθούν τροπολογίες.

Κυριακή αποφάσεων και ψηφοφοριών

Η Κυριακή αποτελεί το αποκορύφωμα του συνεδρίου, με τη διαδικασία της τελικής κωδικοποίησης και λήψης αποφάσεων. Μετά τη συγκρότηση της εφορευτικής επιτροπής, συνεχίζονται οι ομιλίες και η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτικής Απόφασης. Το συνέδριο κορυφώνεται με την αντιπαράθεση υπέρ και κατά των τροπολογιών και την παρουσίαση της διαδικασίας των ψηφοφοριών, πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών στις 18:00.

Δύο παράλληλες συζητήσεις και ένα κρίσιμο ερώτημα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου αναμένεται να εξελίσσονται δύο παράλληλες, αλλά αλληλένδετες συζητήσεις. Η πρώτη αφορά το ίδιο το πρόγραμμα του κόμματος, για το οποίο έχει κατατεθεί και συζητηθεί αναλυτικό κείμενο προγραμματικών θέσεων. Η δεύτερη, πιο επείγουσα πολιτικά, αφορά τη θέση της Νέας Αριστεράς στον πολιτικό χάρτη και τις επιλογές συνεργασιών στο επόμενο διάστημα, σε ένα περιβάλλον όπου η αναμονή για τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, το λεγόμενο «άνοιγμα» του ΠΑΣΟΚ στον διάλογο και η πίεση των δημοσκοπήσεων διαμορφώνουν ένα σύνθετο πλαίσιο αποφάσεων.

Η πλειοψηφία υπέρ στροφής στα αριστερά

Ιδιαίτερα έντονη αναμένεται να είναι η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα των συνεργασιών. Η πλειοψηφία στα κομματικά όργανα, στην οποία εντάσσονται στελέχη όπως οι Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Πάνος Σκουρλέτης και Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκρίνει μια καθαρή στροφή στα αριστερά και τον διάλογο με κινήσεις και σχήματα με στόχο την ανασύνθεση της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό απορρίπτουν τη συνεργασία με ένα σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώντας ότι μόνο ένα σαφώς αριστερό προγραμματικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική απάντηση τόσο στον «τραμπισμό» όσο και στην κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.

Η μειοψηφία και το σενάριο κοινού ψηφοδελτίου

Στον αντίποδα, στελέχη με ισχυρή κοινοβουλευτική παρουσία, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, συγκροτούν τη μειοψηφία στα κομματικά όργανα. Υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία η σύμπραξη με άλλα πολιτικά σχήματα και πρόσωπα, στη βάση ενός «μίνιμουμ» προγραμματικού πλαισίου. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η Νέα Αριστερά θα μπορούσε να συμμετάσχει σε ένα κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, διατηρώντας ωστόσο την οργανωτική της αυτονομία και χωρίς αποκλεισμούς.

Και μια τρίτη φωνή επιφυλάξεων

Παράλληλα, έχει κατατεθεί και τρίτο κείμενο συμβολής από στελέχη του συνδικαλιστικού χώρου, τα οποία εκφράζουν την άποψη ότι η Νέα Αριστερά δεν θα πρέπει να λάβει άμεσα απόφαση κατεύθυνσης, ούτε προς μια σαφή «αριστερή» στροφή ούτε προς ένα άνοιγμα συνεργασιών, προκρίνοντας μια πιο σταδιακή και προσεκτική στάση.

Το βάρος πέφτει στην Πολιτική Απόφαση

Η κρίσιμη σύγκρουση αναμένεται να εκδηλωθεί την Κυριακή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση της Πολιτικής Απόφασης. Στελέχη της πλειοψηφίας εμφανίζονται έτοιμα να θέσουν ρητά το ζήτημα της ενδεχόμενης σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα και άλλους σχηματισμούς, επιδιώκοντας να αποτυπωθεί καθαρά η απόρριψη ενός τέτοιου σεναρίου. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφία, με την οποία συντάσσεται και ο Αλέξης Χαρίτσης, αναμένεται να πιέσει για διατυπώσεις που δεν θα περιέχουν ονομαστικές αναφορές και δεν θα αποκλείουν τη Νέα Αριστερά από τον διάλογο με άλλα κοινοβουλευτικά κόμματα και πολιτικές πρωτοβουλίες, κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε ένα κοινό εκλογικό σχήμα.