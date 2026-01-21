Απίστευτη κακοκαιρία με σφοδρές χιονοθύελλες σε ΗΠΑ και Ρωσία με αυτοκίνητα να χάνουν τον έλεγχο στο Μίσιγκαν και ανθρώπους να αναζητούν τα σπίτια τους κάτω από βουνά χιονιού στην Καμτσάκα.

ΗΠΑ

Μία απίστευτη καραμπόλα περίπου 100 οχημάτων παρέλυσε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ. Λόγω σφοδρής χιονοθύελλας και σχεδόν μηδενικής ορατότητας, τα αυτοκίνητα άρχισαν να πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο.

Πολλά οχήματα βρήκαν εκτός δρόμου στην προσπάθειά τους να φρενάρουν. Δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν σχολικά λεωφορεία για να μεταφερθούν οι παγιδευμένοι επιβάτες σε ασφαλή σημεία.

Ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις του για πολλές ώρες.

Ρωσία

Η χιονόπτωση στο Μίσιγκαν ωστόσο, είναι απλές… νιφάδες μπροστά στη χιονοθύελλα στη ρωσική Άπω Ανατολή. Η πόλη Πετροπαβλόβσκ στην Καμτσάτκα θάφτηκε κάτω από το χιόνι. Σημειώθηκε ρεκόρ χιονόπτωσης για τουλάχιστον τα 60 τελευταία χρόνια.

Το ύψος του χιονιού έφτασε τα 5 μέτρα. Οι κάτοικοι σκάβουν βαθιά για να βρουν τα αυτοκίνητά τους. Οι είσοδοι πολυκατοικιών σφραγίστηκαν από το χιόνι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν πως οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν σε μία εβδομάδα.

Χιλή

Και ενώ ΗΠΑ και Ρωσία είναι θαμμένες στο χιόνι, για τρίτη μέρα καίγονται οι νομοί Μιούμπλε και Μπίομπιο στη νότια Χιλή. Εκδηλώθηκαν νέες εστίες φωτιάς που ενισχύονται από ανέμους που πνέου με ταχύτητα 70 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι νεκροί ανέρχονται στους 20 ενώ πάνω από 1.000 σπίτια κάηκαν.