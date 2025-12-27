Αντιμέτωπη με την σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων ετών είναι από το πρωί η πολιτεία της Νέας Υόρκης, καθώς ισχυρή χειμωνιάτικη καταιγίδα έπληξε τμήματα των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Ρεκόρ 4ετίας το ύψος του χιονιού

Στο Σέντραλ Παρκ καταγράφηκαν 11 εκατοστά χιονιού, η μεγαλύτερη ποσότητα από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε άλλες περιοχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης το ύψος του χιονιού έφτασε έως και τα 19 εκατοστά, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Ενόψει της κακοκαιρίας, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από τις μισές κομητείες της Πολιτείας.

Το Σάββατο ακυρώθηκαν σχεδόν 700 εσωτερικές πτήσεις, κυρίως στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ενώ σε εθνικό επίπεδο καταγράφηκαν περισσότερες από 3.000 καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, από το Σίρακιουζ στο κεντρικό τμήμα της Πολιτείας έως το Λονγκ Άιλαντ στα νοτιοανατολικά, είχαν πέσει από 15 έως και 25 εκατοστά χιονιού.

Στα «λευκά» και Νιου Τζέρσεϊ, Κονέκτικατ

Η μεγαλύτερη χιονόπτωση σημειώθηκε στη γειτονική Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ —όπου επίσης κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης— καθώς και στο Κονέκτικατ, με την κομητεία Φέρφιλντ να καταγράφει 23 εκατοστά χιονιού.

Τα πιο έντονα φαινόμενα υποχώρησαν έως το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο οι θερμοκρασίες παρέμειναν κάτω από το μηδέν και οι συνθήκες στους δρόμους ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι αρχές ενεργοποίησαν το λεγόμενο «code blue», ένα ειδικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη μεταφορά αστέγων σε θερμαινόμενους χώρους, προκειμένου να προστατευθούν από το ψύχος.

Την ίδια ώρα, στην άλλη άκρη της χώρας, η Καλιφόρνια αποτιμά τις σοβαρές ζημιές από τη σφοδρότερη χειμερινή καταιγίδα που έχει πλήξει το νότιο τμήμα της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια, με πλημμυρικά φαινόμενα και ποτάμια λάσπης να θάβουν αυτοκίνητα.