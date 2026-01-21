Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», βάζει στο μικροσκόπιο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή σε ποιο επίπεδο βρίσκονται. Πώς αντιμετωπίζει η Αθήνα τη σαρωτική εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και πόσο εύκολο είναι να ισορροπήσει ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο podcast με τίτλο «Εδώ Τραμπ, εκεί Ευρώπη, πού είναι η Ελλάδα;» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:34 Τι γνώμη έχει η ελληνική κυβέρνηση για το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

2:20 Ποια πρόσωπα θέτουν την ατζέντα μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

3:59 Ο Λευκός Οίκος, το Διεθνές Δίκαιο και στη μέση η Ελλάδα.

6:39 Γιατί η Αθήνα προσπαθεί να περάσει κάτω από τα ραντάρ του Ντόναλντ Τραμπ.

8:37 Μπορεί ο ρωσοουκρανικός πόλεμος να αποτελέσει σημείο έριδας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας;

11:04 Η πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει δημιουργήσει στον παγκόσμιο χάρτη ο Τραμπ.

