Η προεδρία της Συρίας ανακοίνωσε απόψε ότι κατέληξε σε «συμφωνία» με τους Κούρδους για την τύχη του προπυργίου τους, της Χασάκα, διαβεβαιώνοντας ότι ο στρατός δεν θα μπει στις κουρδικές κοινότητες αυτής της επαρχίας.

Η Δαμασκός διευκρίνισε ότι οι Κούρδοι έχουν στη διάθεσή τους «τέσσερις ημέρες», αρχής γενομένης από απόψε το βράδυ, για να προτείνουν ένα σχέδιο «ειρηνικής ενσωμάτωσης» της επαρχίας Χασάκα στο συριακό κράτος.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο στρατός δεν θα μπει στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, εφόσον υπάρξει συμφωνία. Ο επικεφαλής των SDF, Μαζλούμ Άμπντι θα προτείνει κάποιον υποψήφιο της οργάνωσης αυτής για να αναλάβει υφυπουργός στο υπουργείο Άμυνας.

Αμέσως μετά, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κηρύσσει τετραήμερη κατάπαυσης του πυρός με τους Κούρδους στη βόρεια Συρία, από τις 20.00 απόψε, τηρώντας «τη συμφωνία μεταξύ του συριακού κράτους και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF)», των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

Ο Άμπντι είπε ότι οι SDF έχουν υποχωρήσει στις περιοχές όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού και η προστασία τους συνιστά «κόκκινη γραμμή». Υποστήριξε επίσης ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιθέσεις τους στην επαρχία Χασάκα και το Κομπάνι. Ωστόσο, οι SDF λένε ότι δεσμεύονται από τη συμφωνία εκεχειρίας, αρκεί να μην δεχτούν νέες επιθέσεις.

Η Δαμασκός θα αναλάβει την ασφάλεια των φυλακών, λέει ο Αμερικανός απεσταλμένος

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία Τομ Μπάρακ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαίωσε ότι η συριακή κυβέρνηση είναι «έτοιμη» να αναλάβει την ασφάλεια των φυλακών όπου κρατούνται οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους και των καταυλισμών όπου στεγάζονται μέλη των οικογενειών τους.

Ο Μπάρακ σημείωσε ότι «η καλύτερη ευκαιρία για τους Κούρδους» είναι υπό τη νέα κυβέρνηση του Άχμαντ αλ Σάρα. Εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται να διατηρήσουν μακροχρόνια στρατιωτική παρουσία στη Συρία και ότι ο σκοπός για τον οποίο ιδρύθηκαν οι SDF, ως αιχμή του δόρατος κατά του Ισλαμικού Κράτους, δεν υφίσταται πλέον.

Τι λένε οι Κούρδοι

Νωρίτερα οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανακοίνωσαν ότι «αναγκάστηκαν να αποσύρουν» τις δυνάμεις τους από το στρατόπεδο αλ-Χολ, όπου βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη βορειοανατολική Συρία, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη τους που απειλούνται από τον συριακό στρατό. Οι SDF υποστήριξαν ότι «επανατοποθετούνται στα περίχωρα πόλεων στη βόρεια Συρία που απειλούνται» από τον στρατό και κατήγγειλαν «μια διεθνή κοινότητα που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της».

Στο αλ-Χολ βρίσκονται περίπου 24.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 15.000 Σύρων, και περίπου 6.300 ξένων γυναικών και παιδιών 42 εθνικοτήτων.

Της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είχε προηγηθεί δήλωση του αξιωματούχου των κουρδικών δυνάμεων Ιλχάμ Αχμάντ ο οποίος υποστήριξε ότι η συμφωνία για την ενσωμάτωση των κουρδικών πολιτοφυλακών είχε χάσει κάθε ισχύ αφού δεν είχε ανακοινωθεί κάποια κατάπαυση πυρός. Προφανώς οι κινήσεις της Δαμασκού να ανακοινώσει τετραήμερη εκεχειρία ήταν η απάντηση σε αυτές τις δηλώσεις.

Στο πλευρό των Κούρδων η Νάντια Μουράντ

Στο μεταξύ με ανάρτηση της η Γιαζίντι Νάντια Μουράντ, πρώην σκλάβα του Ισλαμικού Κράτους και κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης, καταδίκασε την κατάσταση που επικρατεί στις κουρδικές περιοχές στη Συρία, με τον εκτοπισμό των Κούρδων από την εξουσία από τα προπύργιά τους, υποστηρίζοντας ότι ο κόσμος τους «εγκαταλείπει».

Όπως ανέφερε στην ανάρτηση της, «ο διεθνής συνασπισμός κατά των τζιχαντιστών, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, βασίστηκε στις κουρδικές δυνάμεις στη Ροζάβα», όπως ονομάζεται η αυτόνομη κουρδική περιοχή στη βόρεια Συρία, «για να καταπολεμήσει και να νικήσει το ΙΚ».

Όπως πρόσθεσε: «Σήμερα, σε μια κρίσιμη στιγμή, αυτοί που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή απέναντι στο κακό έχουν εγκαταλειφθεί. Αυτό που κάνει η διεθνής κοινότητα στη Συρία και σε όλη την περιοχή προκαλεί χάος, και αθώοι θα πληρώσουν το τίμημα».