Το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας και Προόδου (DEM) της Τουρκίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει πλέον «καμία δικαιολογία» για να καθυστερεί την ειρηνευτική διαδικασία με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), μετά τη συμφωνία-ορόσημο για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στη γειτονική Συρία.

Την Κυριακή στη Συρία, οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) συμφώνησαν να τεθούν υπό τον έλεγχο των Αρχών της Δαμασκού – μια εξέλιξη που η Άγκυρα επιδίωκε εδώ και καιρό και θεωρούσε κρίσιμη για τη δική της ειρηνευτική προσπάθεια με το PKK.

Καμία δικαιολογία πια για την κυβέρνηση Ερντογάν

«Για περισσότερο από έναν χρόνο, η κυβέρνηση παρουσίαζε την ενσωμάτωση των SDF στη Δαμασκό ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη διαδικασία», δήλωσε στο Reuters ο συμπρόεδρος του DEM, Τουντζέρ Μπακιρχάν, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση του κόμματος για τη συμφωνία στη Συρία. Όπως ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν θα έχει πλέον καμία δικαιολογία. Τώρα είναι η σειρά της να κάνει συγκεκριμένα βήματα».

Ο Μπακιρχάν προειδοποίησε την κυβέρνηση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να μην καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναδίπλωση των κουρδικών εδαφικών κεκτημένων στη Συρία κάνει αχρειάστη την ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία.

«Αν η κυβέρνηση κάνει τον υπολογισμό πως «αφού αποδυναμώσαμε τους Κούρδους στη Συρία, δεν υπάρχει πια ανάγκη για διαδικασία στην Τουρκία», θα διαπράξει ένα ιστορικό λάθος», υποστήριξε.

Ο Μπακιρχάν τόνισε ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των κουρδικών δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι σαφές: τα δικαιώματα των Κούρδων πρέπει να αναγνωριστούν τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία, να εγκαθιδρυθούν δημοκρατικά καθεστώτα και να διασφαλιστούν οι ελευθερίες», κατέληξε.

Τούρκοι αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα ότι η συμφωνία ενσωμάτωσης στη Συρία, εφόσον εφαρμοστεί, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στη διαδικασία με το PKK, που κρατάει πάνω από έναν χρόνο και αφορά την οργάνωση στο βόρειο Ιράκ.

Τι είπε ο Ερντογάν

Δηλώσεις για το θέμα έκανε νωρίτερα και ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζητώντας η συμφωνία που επετεύχθη, έπειτα από ημέρες συγκρούσεων στο Χαλέπι, να εφαρμοστεί άμεσα και να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση των Κούρδων μαχητών στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας.

Μιλώντας μετά από τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει καμία απόπειρα υπονόμευσης των προσπαθειών για ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία, σε μια περίοδο κατά την οποία, οι Σύροι «διψούν για ειρήνη» έπειτα από χρόνια πολέμου. Ο ίδιος ανέφερε ότι η «περίοδος της τρομοκρατίας» στην περιοχή έχει περάσει και επαίνεσε τη συριακή κυβέρνηση για την ιδιαίτερα μεθοδική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Όπως υπογράμμισε, η τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για μια Τουρκία και μια περιοχή «χωρίς τρομοκρατία», αναφερόμενος στην ειρηνευτική διαδικασία που αφορά το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο η Άγκυρα θεωρεί ότι συνδέεται με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία.