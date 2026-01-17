Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μια επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από την τουρκική προεδρία.

«Τη 16η Ιανουαρίου του 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ως πρόεδρος ιδρυτής του Συμβουλίου Ειρήνης, έστειλε μία επιστολή στο πρόεδρό μας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την οποία τον προσκαλεί να γίνει ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης», έγραψε στο Χ ο Μπουρχανετίν Ντουράν, διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής Δημοκρατίας.

Πρόσκληση Τραμπ και στην Αίγυπτο

Η Αίγυπτος εξετάζει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι να συμμετάσχει στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης» για τη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Τη δέχθηκε ήδη ο Μιλέι

Την επιστολή με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τον προσκαλεί να συμμετάσχει και αυτός στο Συμβούλιο, ανέβασε στον λογαριασμό στο X ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι.

«Είναι τιμή μου που δέχτηκα απόψε την πρόσκληση να ενταχθεί η Αργεντινή, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο της Ειρήνης, έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, για την προώθηση μόνιμης ειρήνης σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, ξεκινώντας από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του, κοινοποιώντας φωτογραφία της επιστολής.

«Η Αργεντινή θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των χωρών που αγωνίζονται κατά της τρομοκρατίας, που υπερασπίζονται τη ζωή και την ιδιοκτησία και που προωθούν την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι τιμή μας να σας συνοδεύουμε σε μια τόσο μεγάλη ευθύνη», προσέθεσε.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Και ο Καναδάς στο «παιχνίδι»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες ορισμένα μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης, όπου θα προεδρεύει ο Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκάς Χακάν Φιντάν ανακοινώθηκε ως ένα από τα μέλη του «Εκτελεστικού Συμβουλίου για τη Γάζα», μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.