Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ίδρυση ενός «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό την ηγεσία του, με στόχο πρώτα τη Γάζα και στη συνέχεια άλλες συγκρούσεις στον κόσμο, που όμως περιλαμβάνει προσωπικότητες όπως ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες προκαλούν αντιδράσεις, όχι μόνο για την έλλειψη συμμετοχής Παλαιστινίων, αλλά και για την «αποικιοκρατική» λογική που «υποθάλπει».

Η «πρωτοβουλία» του αμερικανού προέδρου ξεκινά με τη Γάζα, όπου θα λειτουργεί μια τεχνοκρατική διοίκηση υπό διεθνή εποπτεία, για μια μεταβατική περίοδο. Ο Τραμπ δήλωσε πως «θα ξεκινήσει με τη Γάζα και μετά θα επεκταθεί σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους».

Αναλυτές τονίζουν ότι η εποπτεία ξένων προσωπικοτήτων στη διακυβέρνηση μιας περιοχής θυμίζει αποικιοκρατική λογική, ενώ η συμμετοχή του Τόνι Μπλερ, λόγω της εμπλοκής του στον πόλεμο στο Ιράκ, αλλά και της βρετανικής ιστορίας στη Μέση Ανατολή, προκάλεσε πρόσθετες επικρίσεις.

Ποιοι συμμετέχουν στο συμβούλιο

Τα βασικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης είναι οι:

ΥΠΕΞ ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο

Ειδικός απεσταλμένος Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ

Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ

Δισεκατομμυριούχοι και επενδυτές όπως ο Μαρκ Ρόουαν

Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα

Σύμβουλος Τραμπ, Ρόμπερτ Γκάμπριελ

Υψηλός αντιπρόσωπος για τη Γάζα: Νικολάι Μλάντενοφ

Ο Λευκός Οίκος όρισε τον υποστράτηγο Τζάσπερ Τζέφερς διοικητή της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης στη Γάζα, με έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διεθνείς προσκλήσεις και αντιδράσεις

Πηγές αναφέρουν ότι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Αυστραλίας, Καναδά, καθώς και οι ηγεσίες Αιγύπτου και Τουρκίας, ενώ Ελλάδα και Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν επίσης. Επιπλέον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εκπροσωπήσει την Ένωση.

Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα περιλαμβάνεται στη Β’ φάση του σχεδίου Τραμπ. Σε αυτό προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που πήραν μέρος στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Το 11μελές σώμα υποστήριξης, περιλαμβάνει τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, τη συντονίστρια ειρήνης του ΟΗΕ Σίγκριντ Καγκ, την υπουργό των ΗΑΕ Ρίμ Αλ-Χασίμι, και τον Ισραηλινο-κυπριακής καταγωγής δισεκατομμυριούχο Γιακίρ Γκαμπέι.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχολίασε ότι η σύνθεση αυτή δεν συντονίστηκε σε συνεργασία με το Τελ Αβίβ και αντιβαίνει στις πολιτικές του, πιθανώς υπονοώντας τη συμμετοχή Φιντάν.

Ούτε η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ πάντως υποδέχθηκε με θέρμη την ανακοίνωση της συγκρότησης του «Συμβουλίου Ειρήνης», εκτιμώντας ότι τα μέλη του επιλέχθηκαν για να υπηρετούν τα συμφέροντα του Ισραήλ.