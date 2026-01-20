Τετρακόσιες χιλιάδες δολάρια. Αυτό είναι το ετήσιο εισόδημα του εκάστοτε αμερικανού προέδρου. Όμως το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί υποδιαίρεση του πλούτου του δισεκατομμυριούχου Ντόναλντ Τραμπ. Και ο ίδιος, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα, έχει φροντίσει να το αξιοποιήσει ώστε να διευρύνει την οικονομική ευημερία όχι μόνο του έθνους αλλά του ιδίου και του στενού περιβάλλοντός του.

Μια απλή παράθεση των αριθμητικών στοιχείων αρκεί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του οικονομικού περιοδικού Forbes, το τέλος του 2025 βρήκε τον 79χρονο Τραμπ να είναι ο επτακοσιοστός πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με καθαρή περιουσία (net worth) 6,7 δισ. δολαρίων. Πιο εντυπωσιακή ακόμη κι από το προαναφερθέν νούμερο (που περιλαμβάνει μετρητά, μετοχές και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία) είναι η διαφορά σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος (2024), όταν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του αμερικανού προέδρου υπολογίζονταν σε 2,3 δισ. δολάρια. Με άλλα λόγια, ο πλούτος του Τραμπ σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα σε λιγότερο από 365 μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής: πώς ενώ ασκούσε τα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά του, ο Τραμπ φρόντιζε για τη μεγέθυνση της οικονομικής του ευμάρειας; Όπως αποκαλύπτεται σε σειρά δημοσιευμάτων στον αμερικανικό Τύπο, ο ένοικος του Λευκού Οίκου κάνει χρήση της ισχύος που του δίνει η θέση του.

Πρόσφατο άρθρο της εφημερίδα Wall Street Journal κατέγραψε λεπτομερώς την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Τραμπ και της οικογένειάς του το 2025. Tο πλέον εύγλωττο στοιχείο για τη διαπλοκή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας συνίσταται στις συμφωνίες που δρομολογήθηκαν το περασμένο έτος ανάμεσα στον Οργανισμό Τραμπ και κολοσσούς του real estate.

Oι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν άμεση σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών τους, οι οποίες διόλου τυχαία διαθέτουν εξαιρετικές σχέσεις με την παρούσα αμερικανική κυβέρνηση.

Ενδεικτική περίπτωση η σαουραδαραβική Dar Global, που διαθέτει ισχυρούς δεσμούς με τον βασιλικό οίκο των Σαούντ και οι συνολικές δοσοληψίες της με τον Οργανισμό Τραμπ ανέρχονται σε 10 δισ. δολάρια. Τα συμφωνηθέντα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή λέσχης γκολφ στο Ριάντ (Trump International Golf Club) κι ένα πολυτελές συγκρότημα μικτής χρήσης στη Τζέντα (Trump Plaza Jeddah).

Σε πολύτιμο επιχειρηματικό εταίρο του αμερικανού προέδρου έχει εξελιχθεί και ο κρατικός επενδυτικός φορέας του Κατάρ, Qatari Diar, με τη συνεργασία τους να αφορά τη δημιουργία πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών στην παραθαλάσσια πόλη Σιμάισμα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Ντόχα. Η επένδυση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 5,5 δισ. δολάρια.

Παρόμοιες συμφωνίες, εξαιρετικά κερδοφόρες για τον όμιλο Τραμπ, συνήφθησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την κρατική εταιρία ανάπτυξης ακινήτων Nakheel, για τη δημιουργία ουρανοξύστη με την ονομασία Trump International Hotel and Tower και κόστος ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Συνολικά, οι δραστηριότητες του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου περιλαμβάνουν μια σειρά χωρών (Ινδονησία, Σερβία, Ομάν, Μαλδίβες) και αποτελούν το 18% των εσόδων του Τραμπ, τουτέστιν 1,2 δισ. δολάρια.

Όπως επισημαίνει το MSNBC, «το μοτίβο στις συγκεκριμένες επενδύσεις είναι συγκεκριμένο, αφού η σύναψη συμφωνιών με τις πετρομοναρχίες του Κόλπου ανταλλάσσεται με εγγυήσεις ασφαλείας, πρόσβαση στις αμερικανικές αγορές και διπλωματική κάλυψη για τις χώρες αυτές». Πράγματι, η επίσκεψη του σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Λευκό Οίκο, που συνοδεύτηκε από την πλουσιοπάροχη υπόσχεση για επενδύσεις ύψους ενός τρισ. δολαρίων αλλά και την πλήρη κάλυψη του αμερικανού προέδρου στον Σαλμάν για τη δολοφονία του Κασόγκι, επιβεβαιώνει τη διαπλοκή πολιτικής και οικονομικής εξουσίας επί των ημερών του Τραμπ.

Crypto και Μαρ-α-Λάγκο

Στις στενές επαφές… κρατικού τύπου πάντως θα πρέπει να συνυπολογιστούν κι άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται εμμέσως πλην σαφώς με την προεδρική ιδιότητα. Για παράδειγμα, σε περίπου 50 εκατ. δολάρια εκτιμώνται τα κέρδη από το γνωστό θέρετρο της Φλόριντα, Μαρ-α-Λάγκο, ιδιοκτησίας του Τραμπ. Η ίδια η παρουσία κάποιου στο προεδρικό συγκρότημα κοστίζει, με το κόστος εγγραφής να ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο δολάρια (από 100.000 δολάρια το 2016), για όσους επιθυμούν να θυσιάσουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό με την υπόσχεση της εισόδου στον ευρύτερο φιλικό κύκλο του αμερικανού προέδρου.

Μιλώντας για σύγκρουση συμφερόντων, δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο ότι άνθρωποι που κατέληξαν να κατέχουν κυβερνητικά πόστα υπό τον Τραμπ, όπως ο Ίλον Μασκ, ο οποίος έχει και ρόλο προμηθευτή του Δημοσίου, υπήρξαν θαμώνες της προεδρικής εξοχικής κατοικίας.

Αν όμως υπάρχει μια δραστηριότητα συνυφασμένη με την εκτόξευση του πλούτου του Τραμπ και της οικογένειάς του εν μέσω διακυβέρνησης, δεν είναι άλλη από το άνοιγμα στην αγορά των κρυπτονομισμάτων. Το μερίδιο του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου, το οποίο ανέρχεται στο 17% της συνολικής περιουσίας του αμερικανού προέδρου, αφορά την εταιρία World Liberty Financial στην οποία μετέχουν πλειοψηφικά όλα τα αρσενικά μέλη της οικογένειας (δηλαδή ο Τραμπ και οι γιοί του Έρικ, Ντόναλντ τζούνιορ και Μπάρον).

Τα συνδυαστικά οφέλη για τον ίδιο τον Τραμπ από την εν λόγω εταιρία, άλλες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και την έκδοση των διαβόητων Trump Memecoins πριν την ορκωμοσία του, εκτιμώνται σε 1,1 δισ. δολάρια, ενώ οι γιοί του μοιράστηκαν μερίδιο των κερδών της προαναφερθείσας οικογενειακής επιχείρησης, της οποίας τα έσοδα ανήλθαν σε 463 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η κατηγορία περί εκμετάλλευσης του αξιώματος προς ίδιον όφελος αφορά τη δομική απορρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για την αγορά των κρυπτονομισμάτων, με εμβληματική την ανάκληση της απόφασης της προεδρίας Μπάιντεν για θέσπιση εθνικού ψηφιακού νομίσματος, υπαγόμενου στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η διακηρυγμένη πρόθεση πάντως κρατικού επενδυτικού σχήματος των ΗΑΕ να επενδύσουν στο κρυπτονόμισμα συμφερόντων Τραμπ υποκρύπτει την πρόθεση να επαναληφθεί κι εδώ το μοτίβο του real estate, που ανταλλάσσει χρήμα με άμεση πολιτική επιρροή. «Το Forbes, αναφερόμενο στο δίκτυο Τραμπ, παραθέτει

προσωπικά στατιστικά και δίνει έμφαση στο real estate. Aλλά κύρια πηγή πλουτισμού είναι η προεδρία» παρατηρεί σκωπτικά το MSNBC. Και καταλήγει εκτιμώντας ότι τα κέρδη του Τραμπ από τις πωλήσεις προσωπικών ειδών (καπέλα, παπούτσια κτλ) ανέρχονται σε 2,5 με 3 εκατ. δολάρια.