Με σημαντικές απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές βλέπουν να κλιμακώνονται οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει αυξημένους δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εάν αντιταχθούν στην επιδίωξή του να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 να σημειώνει απώλειες 0,85% στις 609 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,08% στις 10.226 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,01% στις 25.042 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 1,20% στις 8.159 μονάδες.

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών σημειώνουν, μετά τις απειλές του Τραμπ για νέους δασμούς. Συγκεκριμένα, η BMW καταγράφει πτώση 4,89%, η Volkswagen υποχωρεί κατά 3,07%, η Mercedes-Benz κατά 3,72%, ενώ στο Παρίσι, η Stellantis υποχωρεί κατά 3,15%.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία των ευρωπαϊκών αγορών αυτοκινήτου στις διεθνείς πολιτικές εντάσεις, με τους επενδυτές να τιμολογούν άμεσα τον κίνδυνο υψηλότερων δασμών και τις πιθανές επιπτώσεις στα κέρδη των εταιρειών.

Η πτώση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ το Σάββατο ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες – σύμμαχοι θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνοντας στο 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που να επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Η ανάρτηση

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, τα προϊόντα των οκτώ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που εξάγονται στις ΗΠΑ θα υπόκεινται σε κλιμακούμενους δασμούς «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωμένη αγορά της Γροιλανδίας».

Οι δασμοί αφορούν τη Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Φινλανδία, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες» και δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τη Δανία.

Παράλληλα, οι αγορές θα παρακολουθήσουν στενά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, που ξεκινά αυτή την εβδομάδα, όπου ο Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τετάρτη.

