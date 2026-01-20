Προειδοποίηση προς την Ευρώπη «να πάρει μια βαθιά ανάσα, να κάνει ένα βήμα πίσω και να μην προχωρήσει σε αντίποινα» στους αμερικανικούς δασμούς, διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, από το βήμα του Νταβός, κάνοντας ακόμα πιο ξεκάθαρη την θέση των ΗΠΑ σχετικά με τις ευρωπαϊκές εκκλήσεις για ανάληψη πιο αποφασιστικής στάσης απέναντι στις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει το μήνυμά του», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει «ισχυρές απόψεις» για την ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου και επανέλαβε επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί τη Γροιλανδία «απαραίτητη» για την αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome.

Αναφορές Μπεσεντ και σε θέματα εκτός αρμοδιότητας του

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τα παραπάνω – τα οποία ουσιαστικά συνιστούν απειλές κατά ενός άλλου κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ – ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Συμμαχία «ποτέ δεν ήταν πιο ασφαλής».

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ακόμη ότι παραμένει σε ισχύ το σχέδιο για την προώθηση εμπορικής συμφωνίας με την Ευρώπη, παρά τις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις εντός της Ε.Ε., ακόμη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η απειλή επιβολής δασμών παραμένει «αν οι Δανοί δεν θελήσουν να παραχωρήσουν τη Γροιλανδία». Μεταξύ άλλων, ο Μπέσεντ άσκησε αιχμηρή κριτική στην Ισπανία, κατηγορώντας την ότι δεν έχει αυξήσει επαρκώς τις αμυντικές της δαπάνες (κριτική στην στάση Σάντσεθ να μην φτάσουν οι ισπανικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ), ενώ αναφέρθηκε επίσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, επαναλαμβάνοντας την κριτική του Τραμπ για τη συμφωνία σχετικά με τα νησιά Τσάγκος.