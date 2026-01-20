Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέβηκε στη σκηνή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας φορώντας εντυπωσιακά aviator γυαλιά.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε στο φόρουμ την Τρίτη, αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ένα πρόβλημα στο μάτι, το οποίο ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει «απολύτως ακίνδυνο», ωστόσο έχει προκαλέσει ερυθρότητα και οίδημα στο δεξί του μάτι.

Είχε αναφερθεί στο ζήτημα λίγες ημέρες νωρίτερα, κατά την παρουσία του στη στρατιωτική βάση στη νότια Γαλλία. Εκεί, ο κ. Μακρόν εμφανίστηκε με γυαλιά ηλίου κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στρατευμάτων και ξεκίνησε την πρωτοχρονιάτικη ομιλία του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, κάνοντας πρώτα μια αναφορά στην εμφάνισή του.

Αναφορά στο “Eye of the Tiger”

«Παρακαλώ συγχωρήστε την αντιαισθητική εικόνα του ματιού μου. Πρόκειται, φυσικά, για κάτι απολύτως ακίνδυνο», δήλωσε. «Απλώς δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”… Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι ένδειξη αποφασιστικότητας», πρόσθεσε αστειευόμενος.

Η αναφορά αυτή παραπέμπει στο γνωστό τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Survivor από την ταινία Rocky III του 1982, με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Παρά τη χαλαρή αυτή στιγμή, η ομιλία του κ. Μακρόν επικεντρώθηκε σε κρίσιμες προκλήσεις για τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2026. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιτάχυνση του επανεξοπλισμού της Γαλλίας, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η απόφαση αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στη Γροιλανδία, σε ένδειξη στήριξης προς τη Δανία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κοινοποίησε μήνυμα του Εμανουέλ Μακρόν, στο οποίο ο Γάλλος πρόεδρος εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες απειλές του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την κατάληψη της Γροιλανδίας.