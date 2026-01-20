Τα ασφάλιστρα υγείας παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις αυξήσεις να συσσωρεύονται εδώ και χρόνια και να δοκιμάζουν την αντοχή ασφαλισμένων και αγοράς. Και φέτος, όπως και πέρυσι, η εξέλιξη των αναπροσαρμογών δεν άφησε το πεδίο αποκλειστικά στις εταιρείες.

«Συμφωνία κυρίων»

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, διαμορφώνεται μια άτυπη «συμφωνία κυρίων» μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικών εταιρειών, με τη μεσοσταθμική αύξηση στα ασφάλιστρα υγείας να κινείται κοντά στο 7%. Η συμφωνία δεν έχει θεσμικό χαρακτήρα, λειτουργεί όμως ως σημείο αναφοράς για την αγορά και ως ανάχωμα απέναντι σε νέες διψήφιες αυξήσεις που ετοιμάζονταν να κάνουν οι ασφαλιστικές. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού Ταχυδρόμου, υπάρχουν ασφαλιστικές που θα κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα, επιλέγοντας να απορροφήσουν μέρος του κόστους.

Η φετινή εικόνα έρχεται σε συνέχεια της περσινής συζήτησης για τη δημιουργία ενός ειδικού δείκτη αυξήσεων ασφαλίστρων υγείας, ο οποίος θα συνέδεε τις αναπροσαρμογές με αντικειμενικά μεγέθη, όπως ο ιατρικός πληθωρισμός, το κόστος νοσηλείας και οι αποζημιώσεις. Ο δείκτης αυτός δεν εφαρμόστηκε τελικά φέτος, καθώς δεν ήταν έτοιμος ακόμη από την ΕΛΣΤΑΤ, με αποτέλεσμα και το 2026, το πλαίσιο να διαμορφώνεται μέσω πολιτικής διαβούλευσης και άτυπων ορίων.

Η συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Καθοριστική ήταν η συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με το προεδρείο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνάντηση αυτή τέθηκε το ζήτημα της συγκράτησης των αυξήσεων, σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει υψηλό. Οι ασφαλιστικές, από την πλευρά τους, επανέλαβαν ότι ο ιατρικός πληθωρισμός κινείται διαχρονικά πάνω από τον γενικό δείκτη τιμών.

Δυσθεώρητες αυξήσεις

Το μέγεθος του προβλήματος της αύξησης των ασφαλίστρων Υγείας αποτυπώνεται και στα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην εκπομπή «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στο MegaNews, από το 2011 έως σήμερα οι σωρευτικές αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας φτάνουν το 250%.

Μάλιστα έδωσε το παράδειγμα πώς κάποιος που το 2011 έκανε ένα συμβόλαιο που τότε πλήρωνε 1.000 ευρώ, έφτασε να πληρώνει πέρυσι περίπου 3.500 ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτής της πορείας των ασφαλίστρων είναι η ακύρωση περίπου 400.000 συμβολαίων από τα 800.000 που υπήρχαν το 2011, δείχνοντας πως για πολλούς τα ασφαλιστήρια συμβόλαια εξελίχθηκαν σε βαρίδι. Χιλιάδες ασφαλισμένοι λοιπόν αναγκάστηκαν να τα ακυρώσουν. Μάλιστα αρκετοί βρίσκονταν σε ηλικίες που τα χρειάζονταν τώρα περισσότερο από όταν πρωτοαγόρασαν το συμβόλαιο τους.

Το πλαίσιο που διαμορφώνεται και φέτος δεν αναιρεί τη μακροχρόνια επιβάρυνση των ασφαλισμένων, καταγράφει όμως μια προσπάθεια ελέγχου των αναπροσαρμογών. Με δεδομένο το ιστορικό της τελευταίας δεκαετίας, τα ασφάλιστρα υγείας παραμένουν ένας ακόμη κρίσιμος δείκτης για τα όρια αντοχής της αγοράς αλλά και των νοικοκυριών.

Πηγή: OT.gr