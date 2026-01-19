Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή στον Νορβηγό πρωθυπουργό, συνδέοντας τις αξιώσεις του για τη Γροιλανδία με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δεν αισθάνεται την υποχρέωση να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη, αλλά προτεραιότητά του είναι τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Στην επιστολή, που περιήλθε στο Bloomberg, ο αμερικανός πρόεδρος επισημαίνει ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη». Προσθέτει δε ότι, αν και η ειρήνη θα παραμένει κυρίαρχη, «τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Σε άλλο σημείο της επιστολής, ο Τραμπ τονίζει ότι «ο κόσμος δεν είναι ασφαλής εκτός αν έχουμε τον πλήρη και ολοκληρωτικό έλεγχο της Γροιλανδίας».

Το Νόμπελ Ειρήνης και η απάντηση του νορβηγού πρωθυπουργού στον Τραμπ

Σημειώνεται ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονέμεται από τη νορβηγική κυβέρνηση, αλλά από ανεξάρτητη επιτροπή. Ο πρωθυπουργός Στόρε σχολίασε στο Bloomberg ότι έχει εξηγήσει πολλές φορές στον Τραμπ πως «μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ, και όχι η νορβηγική κυβέρνηση, απονέμει το βραβείο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ασκήσει νέα πίεση για τη Γροιλανδία, μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την αντιμετώπιση της «ρωσικής απειλής» στην περιοχή, και προσθέτοντας ότι «τώρα είναι η ώρα» και «θα γίνει» με τρία θαυμαστικά.