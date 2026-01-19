Μήνυμα περιορισμένων δυνατοτήτων για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί έστειλε στους αγρότες ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ραντεβού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά η διαμόρφωση ενός δίκαιου, διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος αγροτικών ενισχύσεων, που θα στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς χωρίς να επιβαρύνει την υπόλοιπη κοινωνία.

«Το ότι υπάρχουν προβλήματα στο πρωτογενή τομέα είναι πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Συνοδεύεται από μία σειρά σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνικός και ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας», δήλωσε στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα στήριξης του αγροτικού κόσμου, η διάθεση για διάλογο παρέμενε εμφανής, όταν ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των εκπροσώπων των αγροτών για να συζητηθούν τα επιμέρους ζητήματα και να δοθούν λύσεις. Σήμερα νομίζω ότι είναι το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της κλιμάκωσης και των κινητοποιήσεων, προκειμένου να τεθούν στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο όλα τα ζητήματα», συμπλήρωσε.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα», συμπληρώνοντας πως «έχουμε κάνει βήματα που δεν έχει κάνει καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, κυρίως στο θέμα της στήριξης των αγροτών μέσω της χαμηλής τιμής αγροτικού ρεύματος».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως πρόκειται για μία διαχρονική παθογένεια και ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί.

«Είμαστε εκτεθειμένοι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ένα ζήτημα που η Ελλάδα πρέπει να απαντήσει και να λύσει χωρίς να αφήνει περιθώριο τέτοιο λαθών και παραβλέψεων από εδώ και πέρα».

Για την ευλογιά

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ευλογιά των αιγοπροβάτων από τον Αύγουστο του 2024. Είναι μία νόσος που δημιουργεί τεράστια δυσκολία λόγω των χαρακτηριστικών που έχει ο ιός. Ζει πάνω από έξι μήνες, έχει τεράστια μεταδοτικότητα και συνέπειες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ακολουθεί τον ευρωπαϊκό κανονισμό», είπε και συνέχισε:

«Υπάρχει εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Όχι. Υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει το εμβόλιο; Επίσης όχι. Υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρμόσει το εμβόλιο; Βεβαίως. Η Ινδία, το Πακιστάν, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Ισραήλ. Ποιες από αυτές τις χώρες κατάφερε, μετά το εμβόλιο, να βγει από το ενδημικό καθεστώς της ευλογιάς; Καμία».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε τη συνεργασία των Περιφερειών και των κτηνοτρόφων με το υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων.