Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταβαίνει σήμερα (19/1) το μεσημέρι η 25μελής επιτροπή των αγροτών, παρουσία 6 παρατηρητών, προκειμένου να θέσουν στον πρωθυπουργό όλο το πλαίσιο των αιτημάτων τους. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για επιπλέον οικονομικά μέτρα.

Στο τραπέζι του διαλόγου θα τεθούν τα 14 αιτήματα που είχαν σταλεί με έμφαση στη συμφωνία Mercosur, στο φθηνότερο ρεύμα και πετρέλαιο για όλους τους αγρότες, στις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ για όλες τις νόσους αλλά και τους φυσικούς κινδύνους, στην αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Οι Θεσσαλοί αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, περισσότερες ενισχύσεις ειδικά για το σιτάρι και το βαμβάκι για όλους τους παραγωγούς, διαγραφή των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις, μεγαλύτερες εκπτώσεις στο αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και εκκίνηση και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων που θα θωρακίσουν τη Θεσσαλία το χειμώνα και θα εξασφαλίζουν επαρκές νερό το καλοκαίρι για τις καλλιέργειες.

Η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για βελτιώσεις σε ορισμένα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Στην ομάδα των 25 μελών, 15 θα είναι αγρότες και οι υπόλοιποι δέκα κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λαϊκές συνελεύσεις στο μπλόκο της Νίκαιας στις 18:00, για να ενημερωθούν και να συντονιστούν οι αγρότες σε τοπικό επίπεδο.

Φεύγουν από τα μπλόκα

Την απόφαση να φύγουν από τα μπλόκα έχουν πάρει οι αγρότες που είδαν την περασμένη εβδομάδα τον πρωθυπουργό. Αυτό θα γίνει σήμερα, μετά το πέρας της συνάντησης των συναδέλφων τους στο Μέγαρο Μαξίμου σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η αποχώρηση δεν συνιστά υποχώρηση, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

«Η πρωτοφανής 50ήμερη κινητοποίηση με την κατάθεση και τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (…) Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση είχαν ως αποτέλεσμα μια σειρά από εξαγγελίες, λύσεις και απορρίψεις. Το επίμονο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και του αντιπροέδρου για προτάσεις μας αποδεικνύει πως ο κόπος και η προετοιμασία μας δεν είναι αδιάφορες τουλάχιστον» αναφέρεται στην ανακοίνωση των μπλόκων.

Παράλληλα, κλήσεις για ανωμοτί κατάθεση την Τετάρτη έλαβαν δύο αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων για τα αδικήματα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία. Αφορά στο κλείσιμο της Εθνικής την 1η Δεκεμβρίου.

Μετά το διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, τα συλλογικά όργανα των αγροτών θα συνεδριάσουν εξετάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους.

Θα ζητήσουν να μπουν στο «συρτάρι» οι δικογραφίες

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου οι αγρότες από τα Μάλγαρα, συζητείται έντονα και το ζήτημα των δικογραφιών σε βάρος τους από παλαιότερες κινητοποιήσεις και από το πρόσφατο μπλόκο.

Οι αγρότες κατεβαίνουν με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και με μία αισιοδοξία ότι θα καταφέρουν να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.

Όπως σημειώνουν η συζήτηση αφορά κυρίως τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης–Mercosur για το ρύζι των 200.000 τόνων παραγωγής τον χρόνο, για το ρεύμα, ώστε όλο και περισσότεροι αγρότες να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 8,5 λεπτών η κιλοβατώρα, για λύσεις σχετικά με τα αιγοπρόβατα και κυρίως για τον εμβολιασμό τους, αλλά και για το πετρέλαιο και τη χαμένη παραγωγή.

Δεν υπάρχει περιθώριο δημοσιονομικών παρεκκλίσεων, διαμηνύει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση τονίζει ότι δεν πρόκειται για συνάντηση για το θεαθήναι και θέλει να επιμείνει στη μεγάλη εικόνα, η οποία δεν περιλαμβάνει μόνο δημοσιονομικά αλλά και διαρθρωτικά θέματα με τα οποία μπορούν να λυθούν προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει διάθεση για προτάσεις που αφορούν για παράδειγμα στον τρόπο επίλυσης του ζητήματος που ανέκυψε με τον ΑΤΑΚ ή ιδέες για τις κατανομές των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση τις προθέσεις της για τον διάλογο η κυβέρνηση θα τις δείξει και στην ξεχωριστή συνάντηση που θα γίνει παρουσία και του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους.