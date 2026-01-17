Η στέγαση εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο πιεστικούς παράγοντες για τα ελληνικά νοικοκυριά και τους νέους. Η συνεχής άνοδος του κόστους κατοικίας, σε συνδυασμό με τα στάσιμα ή περιορισμένα εισοδήματα, έχει επαναφέρει το ζήτημα στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού κατευθύνεται πλέον στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών, περιορίζοντας τη δυνατότητα κάλυψης άλλων βασικών δαπανών.

Η κατάσταση αυτή δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά. Συνδέεται με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, τις αλλαγές στην αγορά ακινήτων, την έντονη ανάπτυξη του τουρισμού, την αύξηση των ξένων επενδύσεων, αλλά και το διαχρονικά περιορισμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής στη χώρα.

Ταυτόχρονα, νεότεροι παράγοντες, όπως η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος κατασκευών, έχουν καταστήσει την πρόσβαση σε προσιτή και ποιοτική στέγη ακόμη πιο δύσκολη.

To υψηλό κόστος στέγασης

Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκο Βέττα, επιχειρεί να αποτυπώσει αναλυτικά τη σημερινή εικόνα της στέγασης στην Ελλάδα.

Η έρευνα χαρτογραφεί τις βασικές τάσεις, εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσιτότητα και την ποιότητα της κατοικίας και αναδεικνύει τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αξιοποιεί η μελέτη, το κόστος στέγασης στην Ελλάδα παραμένει διαχρονικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει ενοίκια, δόσεις στεγαστικών δανείων, φόρους ακίνητης περιουσίας, καθώς και δαπάνες για ενέργεια και λοιπούς λογαριασμούς.