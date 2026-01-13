Το καλοκαίρι αναμένεται να τελεί σε λειτουργία ο νέος φορέας για τα ακίνητα ο οποίος θα δώσει ανάσα σε πάνω από 20.000 ευάλωτους οφειλέτες ώστε να μη βρεθούν χωρίς στέγη εξαιτίας πλειστηριασμού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα αποτελέσει το μοναδικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας υποκαθιστώντας την προστασία του νόμου Κατσέλη, ο οποίος αν και τυπικά καταργήθηκε εξακολουθεί να έχει «ουρές» ακόμη και σήμερα με την εκδίκαση εντός του 2026 και των τελευταίων αιτήσεων που εκκρεμούν στα πρωτοδικεία της χώρας.

Ο φορέας θα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα και τη διαχείρισή του θα αναλάβουν επενδυτικά κεφάλαια που έχουν κληθεί να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στη βάση διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Συμμετέχοντες είναι οι Bain Capital Credit, Christofferson, Robb & co, Fortress Credit και Resolute Cepal Greece Ανώνυμη Εταιρεία (πρόκειται για την πρώην ένωση εταιρειών Kaican Hellas – Beaumont Summit Financial DAC).

Ο φορέας και τα ακίνητα

Για τον οφειλέτη που πληροί τα κριτήρια ευαλωτότητας, ο Φορέας λειτουργεί ως έσχατη δικλείδα προστασίας. Η κύρια κατοικία αποκτάται από τον Φορέα και ο πρώην ιδιοκτήτης υπογράφει σύμβαση μίσθωσης, παραμένοντας στο σπίτι του με καταβολή ενοικίου.

Παράλληλα, διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Μέχρι να τεθεί πλήρως σε λειτουργία ο Φορέας, εφαρμόζεται το Ενδιάμεσο Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων οφειλετών, που «παγώνει» άμεσα τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας και συνοδεύεται από κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου έως 210 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για μια μεταβατική λύση, ώστε να μην υπάρξει κενό προστασίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν όσοι πληρούν τα κριτήρια του «ευάλωτου οφειλέτη». Με τα σημερινά δεδομένα, αυτά περιλαμβάνουν εισόδημα έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ή έως 21.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα ισχύουν συγκεκριμένα όρια για καταθέσεις και κινητές αξίες, με βάση το πλαίσιο του Επιδόματος Στέγασης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά πληρούν τα κριτήρια, όμως μέχρι σήμερα μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες. Οι περισσότεροι είτε δεν γνωρίζουν τη δυνατότητα είτε περιμένουν μέχρι να έρθει ο πλειστηριασμός, κάτι που συχνά αποδεικνύεται μοιραίο.

Πηγή: OT.GR