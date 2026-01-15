Μείωση κατά 4,1% παρουσίασαν οι επιτυχημένοι πλειστηριασμοί το 2025 σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της ReDataset, το 2023 καταγράφηκαν 4.783 επιτυχημένοι πλειστηριασμοί κατοικιών, με ποσοστό επιτυχίας 15,1%, το 2024 με 6.891 επιτυχημένους πλειστηριασμούς και ποσοστό επιτυχίας 19,3% και το 2025 οι επιτυχημένοι πλειστηριασμοί μειώθηκαν σε 5.439, με το ποσοστό επιτυχίας να υποχωρεί στο 15,2%.

Ωστόσο, τα ακίνητα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον είναι ακίνητα χαμηλής και μεσαίας αξίας. Σχεδόν επτά στα δέκα ακίνητα που άλλαξαν χέρια μέσω πλειστηριασμού το 2025 είχαν τιμή κάτω από 100.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένο ρίσκο και ευκολότερη μεταπώληση ή εκμίσθωση.

Αντίθετα, τα ακριβότερα ακίνητα εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας, καθώς απαιτούν μεγαλύτερη κεφαλαιακή δέσμευση και απευθύνονται σε πολύ πιο στενό κύκλο αγοραστών.

Οι πλειστηριασμοί

Τα περισσότερα τα ακίνητα από τους πλειστηριασμούς εντοπίζονται σε διαμερίσματα και κατοικίες επιφάνειας 51 έως 110 τετραγωνικών μέτρων.

Στην Αττική, η υψηλή επιτυχία των πλειστηριασμών δεν περιορίζεται σε λίγες «πρωταγωνιστικές» περιοχές. Αντιθέτως, πολλοί δήμοι ξεπερνούν το όριο του 20% σε επιτυχημένους πλειστηριασμούς, δείχνοντας μια ευρεία γεωγραφική διασπορά της ζήτησης.

Στην κορυφή βρίσκεται το Παλαιό Φάληρο, με ποσοστό επιτυχίας 28,2% το 2025, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παραθαλάσσιες και καλά συνδεδεμένες περιοχές παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές τόσο για ιδιώτες όσο και για επενδυτές.

Ακολουθεί ο δήμος Αθηναίων με 26,7%, η Πεντέλη με 26% και ακολουθούν με πάνω από 24% Ζωγράφου, Καλλιθέα και Σπάτα.

Με ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις εντάσσονται ο Φιλοθέη–Ψυχικό με 22,0%, ο Βύρωνας με 21,7%, τα Βριλήσσια με 21,1% και το Μαρούσι με 20,9%.

Η εικόνα εκτός Αττικής είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Οι περιοχές με τις υψηλότερες επιδόσεις εντοπίζονται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και στα νησιά του Αιγαίου, που κυριαρχούν στη λίστα των δήμων με τα καλύτερα ποσοστά επιτυχίας.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιθωνία Χαλκιδικής, με εντυπωσιακό ποσοστό επιτυχίας 37,8%, ενώ ακολουθούν η Καλαμαριά με 34,6% και η Σαντορίνη με 30,8%.

Στην ίδια ζώνη κινούνται η Τήνος με 29,7% και ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης με 29,1%.

Σημειώνεται ότι η αγορά πλειστηριασμών κατοικιών στην Ελλάδα εισήλθε το 2025 σε φάση επιβράδυνσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό επιτυχίας των πλειστηριασμών μειώθηκε κατά 4,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές και οι αγοραστές κινούνται πλέον με μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και αυξημένη προσοχή.

Η κάμψη δεν σημαίνει κατάρρευση της αγοράς, αλλά μια σαφή μετατόπιση σε πιο «στοχευμένες» αγορές. Οι ενδιαφερόμενοι δεν πλειοδοτούν μαζικά, αλλά επιλέγουν ακίνητα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά στοιχήματα.

Πηγή: ot.gr