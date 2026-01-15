Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία —και όχι η Ρωσία— είναι αυτή που καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία, υιοθετώντας ρητορική που έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι υποστηρίζουν σταθερά ότι η Μόσχα δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία. Αντίθετα, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει συμφωνία».

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ο Ζελένσκι».

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ανανεωμένη απογοήτευση προς τον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι διατηρούν εδώ και καιρό μια ασταθή σχέση, αν και οι επαφές τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία.

Κατά καιρούς, ο Τραμπ έχει εμφανιστεί πιο πρόθυμος να αποδεχθεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν χωρίς επιφυλάξεις σε σύγκριση με ηγέτες συμμάχων των ΗΠΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Κίεβο, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και σε Αμερικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικανών.

Τον Δεκέμβριο, το Reuters μετέδωσε ότι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών συνέχιζαν να προειδοποιούν πως ο Πούτιν δεν είχε εγκαταλείψει τους στόχους του για κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας και την ανάκτηση περιοχών της Ευρώπης που ανήκαν στη πρώην Σοβιετική Ένωση. Τότε, η διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, αμφισβήτησε την εν λόγω αναφορά.

Πυρήνας οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ύστερα από αρκετές καθυστερήσεις και ανατροπές, οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επικεντρώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν συμμετάσχει ενεργά στις πρόσφατες συνομιλίες, οι οποίες από αμερικανικής πλευράς διεξάγονται υπό την ηγεσία του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Πούτιν θα αποδεχθεί όρους που έχουν πρόσφατα συμφωνηθεί μεταξύ Κιέβου, Ουάσινγκτον και Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνώριζε για ενδεχόμενο επικείμενο ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα, το οποίο είχε μεταδώσει νωρίτερα την Τετάρτη το Bloomberg.

Ερωτηθείς αν θα συναντήσει τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε ότι θα το έκανε, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένος προγραμματισμός.

«Θα το έκανα — αν είναι εκεί», είπε. «Εγώ θα είμαι εκεί».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει δημόσια οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση προς τη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι το Κίεβο δεν έχει το δικαίωμα, βάσει του ουκρανικού Συντάγματος, να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος.