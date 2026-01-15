Στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Γαλλίας, αλλά και συνολικά της Ευρώπης, σε μία περίοδο που «κάποιοι κινούνται προς μία νέα αποικιοκρατία», εστίασε τη φετινή του ομιλία προς τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την αεροπορική βάση στο Ιστρ της Γαλλίας, είπε ότι το 2026 είναι ένα έτος προκλήσεων και αξιοπιστίας για τη Γαλλία της οποίας η αμυντική ικανότητα θα ενισχυθεί διότι, όπως είπε, «για να είμαστε ελεύθεροι πρέπει να είμαστε ισχυροί».

Αύξηση αμυντικών δαπανών κατά 36 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο Μακρόν

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πρόσθετη αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ, ούτως ώστε «να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μία μείζονα πρόκληση κατά τα ερχόμενα τρία ή τέσσερα χρόνια». Υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης της διαστημικής διάστασης της γαλλικής αμυντικής στρατηγικής, αλλά και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας. «Η Ρωσία είναι σε θέση να μας απειλεί με πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, όπως αποδείχτηκε με την εκτόξευση του πυραύλου Orechnkik» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητες είναι η αύξηση αποθεμάτων οπλικών συστημάτων και η προετοιμασία για ενδεχόμενες δράσεις.

Τι είπε για Ευρώπη και Ουκρανία

«Η Ιστορία δεν συγχωρεί ούτε την απροετοιμασία ούτε την αδυναμία», συνέχισε ο πρόεδρος Μακρόν, τονίζοντας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι η ασφάλεια ζωής του έθνους». Κατά τον Γάλλο πρόεδρο, το 2025 η Ευρώπη της άμυνας έγινε πραγματικότητα στον βαθμό που οι ευρωπαϊκές χώρες και οι σύμμαχοί τους έχουν επί της ουσίας αναλάβει την συνδρομή στην αντίσταση της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας. Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών που λαμβάνει σήμερα ο ουκρανικός στρατός έρχεται κατά βάση από γαλλικές πηγές, ενώ κατά το περασμένο έτος ερχόταν κυρίως από αμερικανικές πηγές.

Ανακοίνωσε ενίσχυση των γαλλικών δυνάμεων στην Γροιλανδία

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Μακρόν, αφού ανακοίνωσε την ενίσχυση, εντός των προσεχών ημερών, της εκεί γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας με χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες δυνάμεις ανέφερε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσες οπουδήποτε απειλείται η κυριαρχία κράτους μέλους της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η Γροιλανδία είναι έδαφος ευρωπαϊκό που ανήκει στην επικράτεια της Δανίας, κράτους μέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη βλέπει να αμφισβητούνται βεβαιότητες δεκαετιών και ότι έχει απέναντί της ανταγωνιστές που μέχρι πρότινος δεν τους φανταζόταν. «Είμαστε σε έναν κόσμο όπου δυνάμεις αποσταθεροποίησης έχουν αφυπνιστεί» επισήμανε ο Εμάνουελ Μακρόν.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προτίμηση, ενώ σε ό,τι αφορά τη γαλλική αμυντική βιομηχανία επισήμανε ότι «δεν είμαστε οικονομία πολέμου και γι’ αυτό η παραγωγή αμυντικών συστημάτων είναι ανεπαρκής». «Πρέπει να αυξήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία διότι στην αντίθετη περίπτωση οι σημερινοί πελάτες μας θα είναι αύριο ανταγωνιστές μας» σημείωσε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος.

Τέλος, αναφερόμενος στα τεκταινόμενα στο Ιράν, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για εξελισσόμενη επανάσταση και για απαράδεκτες επιθέσεις του καθεστώτος κατά των πολιτών του Ιράν. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε να μπει τέλος στις επιθέσεις αυτές, σημειώνοντας ότι η Γαλλία θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης και στην επίτευξη της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.