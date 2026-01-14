Κατηγορίες για σχέδιο δωροδοκίας βουλευτών με στόχο να υπονομεύσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διατύπωσε η εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας εναντίον της πρώην πρωθυπουργού της χώρας και ηγέτιδας κόμματος της αντιπολίτευσης Γιούλιας Τιμοσένκο, σύμφωνα με ρεπορτάζ ουκρανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εκπρόσωπος της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της διαφθοράς (Sapo) αποκάλυψε ότι έπειτα από έρευνες στα γραφεία του κόμματος της «Πατρίδα» από στελέχη της Sapo και του Εθνικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς (Nabu), η Τιμοσένκο κατηγορείται για προσπάθεια δωροδοκίας βουλευτών συμπεριλαμβανομένων και στελεχών του κόμματος του Ζελένσκι.

Σύστημα εξαγοράς ψήφων;

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα, οι κατηγορίες κατά της Τιμοσένκο αφορούν πληρωμές σε βουλευτές ώστε να ψηφίζουν με το κόμμα της, μεταξύ άλλων σε ψηφοφορίες για την απομάκρυνση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας και του υπουργού Άμυνας, καθώς και υπέρ προσώπων που η ίδια πρότεινε. Σύμφωνα με τη Nabu, η Τιμοσένκο φέρεται να προσέγγισε βουλευτές προτείνοντας έναν «μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας έναντι αμοιβών» και οδηγίες ψήφου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων για την αποπομπή του επικεφαλής της SBU Βασίλ Μαλιούκ, του πρωθυπουργού Ντένις Σμίχαλ και του υπουργού Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ.

Τι λέει η Τιμοσένκο

Κατά τους ερευνητές, σε συνομιλία που φέρεται να υποκλάπηκε μεταξύ της Τιμοσένκο και ανώνυμου βουλευτή, εκείνη σχεδίαζε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Signal για να δίνει οδηγίες ψήφου, με στόχο να «σπάσει την πλειοψηφία» που διαθέτει ο Ζελένσκι στο κοινοβούλιο. Η Τιμοσένκο αρνήθηκε κάθε σχέση με το ηχητικό υλικό. «Δηλώνω επισήμως ότι οι δημοσιευμένες ηχογραφήσεις δεν έχουν καμία σχέση με εμένα. Απορρίπτω όλες τις κατηγορίες και θα αποδείξω στο δικαστήριο ότι είναι αβάσιμες», έγραψε στο Facebook.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνει κατάσχεση μετρητών σε δολάρια ΗΠΑ κατά τις έρευνες της Τρίτης.

Η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε τις εφόδους στα γραφεία της, υποστηρίζοντας ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες και συνδέονται με σενάρια για επικείμενες εκλογές. «Φαίνεται ότι οι εκλογές είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζαμε και κάποιοι αποφάσισαν να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τον ανταγωνισμό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν υπηρεσιακά τηλέφωνα, κοινοβουλευτικά έγγραφα και προσωπικές αποταμιεύσεις που έχουν δηλωθεί κανονικά. «Απορρίπτω κατηγορηματικά όλες αυτές τις παράλογες κατηγορίες», τόνισε.

Η Τιμοσένκο υπήρξε κεντρική μορφή της ταραχώδους μετασοβιετικής πολιτικής σκηνής της Ουκρανίας. Έγινε γνωστή για τις πύρινες ομιλίες της κατά της νοθευμένης, όπως καταγγέλθηκε, εκλογής του Γιανουκόβιτς το 2004. Μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2010, φυλακίστηκε το 2011 για 30 μήνες με κατηγορίες που θεωρήθηκαν ευρέως πολιτικά υποκινούμενες.

Πέρυσι, η Τιμοσένκο ήταν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ενός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου – που τελικά αποσύρθηκε από τον Ζελένσκι μετά από έντονες αντιδράσεις – το οποίο θα οδηγούσε στη διάλυση της Sapo και της Nabu, των ίδιων αρχών που τώρα την ερευνούν.