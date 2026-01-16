Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξύμνησαν από το Πεκίνο και από κοινού, την υπογραφή μιας «ιστορικής» εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Κίνας και Καναδά, χαρακτηρίζοντας την ως μια νέα αρχή μιας νέας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες, μετά από χρόνια εντάσεων, εξαιτίας και της πολιτικής των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Τραμπ.

«Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που προχωράμε μπροστά με τη νέα στρατηγική εταιρική σχέση μας», δήλωσε ο Κάρνεϊ στην έναρξη της συνάντησής του με τον Σι, την κορύφωση της πρώτης επίσκεψης επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης στο Πεκίνο μετά από οκτώ χρόνια. Ο Σι μίλησε για ένα «νέο κεφάλαιο» που άνοιξε τον Οκτώβριο στο περιθώριο της συνόδου Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα, όταν και προσκάλεσε τον Κάρνι να επισκεφθεί την Κίνα.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς στην καναδική κράμβη ως την 1η Μαρτίου, ενώ θα επιτραπεί η εισαγωγή 49.000 κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων με προτιμησιακούς δασμούς 6,1%. Ο Κάρνεϊ εκτίμησε ότι η συμφωνία θα φέρει σημαντικές κινεζικές επενδύσεις στην καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και επιταχύνοντας τη μετάβαση προς ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές άνθρακα. Εποπλέον, οι Καναδοί θα μπορούν να επισκέπτονται την Κίνα χωρίς βίζα, καθώς ο Σι δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στους Καναδούς ταξιδιώτες.

Στόχος επετεύχθη

Η επίσκεψη του Καναδού πρωθυπουργού, είχε εξ αρχής στόχο την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων και την τόνωση του εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κάρνεϊ τόνισε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τομείς όπου μπορούν να επιτευχθούν «ιστορικές πρόοδοι», όπως η γεωργία, η ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά, ενώ ο Σι υπογράμμισε ότι η σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών και συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία.

Οι σινοκαναδικές σχέσεις είχαν επιδεινωθεί ραγδαία το 2018, εξαιτίας της σύλληψης από τις καναδικές Αρχές κορυφαίου στελέχους της Huawei κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, γεγονός που ακολούθησαν οι φυλακίσεις δύο Καναδών από τις κινεζικές Αρχές με κατηγορίες κατασκοπείας. Από το καλοκαίρι του 2024, οι διμερείς εμπορικές σχέσεις επιβαρύνθηκαν περαιτέρω με την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών: ο Καναδάς σε κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα και χάλυβα, και η Κίνα σε καναδικά αγροτικά προϊόντα, όπως η κράμβη, σημαντικό προϊόν για διατροφή και βιοκαύσιμα. Η επίσκεψη του Κάρνι αποσκοπεί στην επίτευξη προόδου σε αυτά τα ζητήματα χωρίς να παρακάμπτονται οι διαφωνίες.

«Χαστούκι» στον Τραμπ

Ο Καναδός πρωθυπουργός επισήμανε επίσης την επιθυμία του Καναδά να διπλασιάσει τις εξαγωγές του προς άλλες χώρες έως το 2035, μειώνοντας την εξάρτηση από τις ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι οι σχέσεις με την Κίνα είναι πλέον «πιο προβλέψιμες», χάρη στον ειλικρινή και συνεπή διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σχέσεις του Καναδά με τις ΗΠΑ παραμένουν πολύ πιο πολυδιάστατες και βαθιές.

Η Κίνα παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, μετά τις ΗΠΑ, με τον όγκο ανταλλαγών αγαθών το 2025 να φτάνει τα 89,62 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας πλεόνασμα για την Κίνα άνω των 6 δισ. δολαρίων. Οι κινεζικές εξαγωγές στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 3,2%, ενώ οι καναδικές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 10,4%.