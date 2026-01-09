Μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ ενέκρινε την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με τις χώρες του Mercosur, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ, αναφέρει το politico.

Διαφωνίες και αποχές για την mercosur

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε.

Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν τώρα προθεσμία μέχρι τις 5 μ.μ. της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

Εγκρίθηκαν και πρόσθετες διασφαλίσεις

Πρόσθετες διασφαλίσεις για την αγορά γεωργικών προϊόντων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ σε περίπτωση υπερβολικής αύξησης των εισαγωγών από τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, έλαβαν επίσης την έγκριση των πρεσβευτών της ΕΕ, σύμφωνα με τους διπλωμάτες, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στην Παραγουάη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόκειται να ταξιδέψει στην Παραγουάη την επόμενη εβδομάδα για να υπογράψει τη συμφωνία.