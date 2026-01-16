Το εμπόδιο της ολλανδικής Άλκμααρ μοιάζει να είναι το υψηλότερο που ενδέχεται να συναντήσει η ΑΕΚ στον δρόμο για τα προημιτελικά του Conference League.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης για την τρίτη τη τάξη διοργάνωση των ευρωπαϊκών κυπέλλων έφερε την AZ ως μια από τις αντιπάλους που η Ένωση μπορεί να συναντήσει. Θα χρειαστεί βέβαια κι αυτή να αποκλείσει την Νόα για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Η άλλη πιθανή αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα προκύψει από το ζευγάρι μεταξύ της Τσέλιε και της Ντρίτα. Την πρώτη η ΑΕΚ την είχε αντιμετωπίσει και στην πρεμιέρα της League Phase, χάνοντας 3-1 στη Σλοβενία.

Έκτοτε άρχισε μια αήττητη πορεία πέντε αγώνων με τις μεγάλες εκτός έδρας νίκες σε Φλωρεντία και Σαμψούντα, πριν από το αγχωτικό 3-2 επί της Κραϊόβα στο φινάλε. Ένα αποτέλεσμα που έφερε το «κιτρινόμαυρο» σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Το bracket του Conference