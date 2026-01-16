Με ταχύτητα που παραπέμπει σε αγωνιστική πίστα και όχι σε αστικό οδικό άξονα κινούνταν οδηγός αυτοκινήτου στην Περιφερειακή Υμηττού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας.

Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Παλλήνης νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί της τροχαίας έπιασαν με ραντάρ όχημα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και συγκεκριμένα πάνω από 190 χιλιόμετρα, σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι έως 80 χιλιόμετρα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ακολούθησαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.