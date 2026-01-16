Βίντεο-ντοκουμέντα που έχει εξασφαλίσει το ΒΗΜΑ αποκαλύπτουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν βάλει στο στόχαστρο βενζινάδικα και καταστήματα μίνι μάρκετ σε περιοχές της Αττικής. Η συμμορία εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη σύλληψη πέντε μελών της.

Στα βίντεο καταγράφονται οι ένοπλοι δράστες να εισβάλλουν στα καταστήματα κυρίως νυχτερινές ώρες, φορούν κουκούλες full-face και καπέλα για να μην αναγνωριστούν. Με γρήγορες κινήσεις και εμφανή ψυχραιμία, απειλούν τους υπαλλήλους με περίστροφο ή και μαχαίρι για να αρπάξουν τις εισπράξεις.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025. Δύο από τα μέλη είχαν τον επιχειρησιακό ρόλο, εισέβαλαν στα καταστήματα και λήστευαν τους υπαλλήλους.

Τα υπόλοιπα μέλη παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά και τη διαφυγή των δραστών. Ανάμεσά τους βρισκόταν και γυναίκα, η οποία δραστηριοποιείτο στον χώρο του μόντελινγκ και φέρεται να μετέφερε τους συνεργούς της στα σημεία όπου επρόκειτο να «χτυπήσουν», περιμένοντάς τους έξω από τα καταστήματα.

Σε μια από τις επιθέσεις τους μάλιστα οι δράστες δεν δίστασαν να τραυματίσουν με μαχαίρι τον υπάλληλο του καταστήματος στην κοιλιακή χώρα, στοιχείο που αναδεικνύει την αγριότητα της συμμορίας.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις ένοπλων ληστειών, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν, μαχαίρια, ρουχισμό, οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ δύο από αυτούς είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.