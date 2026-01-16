Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής ο 16χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, που εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, το βράδυ της περασμένης Τρίτης, στην Ερημούπολη της Σητείας.

Τραγική συνέπεια ο θάνατος του 15χρονου Γιάννη, αλλά και ο σοβαρός τραυματισμός ακόμη ενός 15χρονου. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στη μέση και στα κάτω άκρα. Υπενθυμίζεται πως στο όχημα επέβαιναν πέντε φίλοι, που είχαν πάρει κρυφά τα κλειδιά του πατέρα του ενός για να πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο.

Ο ανήλικος οδηγός απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, με κακουργηματικές διώξεις να τον βαρύνουν και συγκεκριμένα επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στον 16χρονο οδηγό, είναι: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρακολούθηση συνεδριών με κοινωνικό λειτουργό.

Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 16χρονου Γιάννη

Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν το μεσημέρι της Παρασκευής τον 16χρονο Γιάννη στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Η οικογένεια του άτυχου παιδιού είχε εκφράσει την επιθυμία, αντί στεφάνων, να δοθούν χρήματα στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Σητείας για την στήριξη του νοσηλευτικού ιδρύματος της περιοχής.

«Γιάννη μας, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη»

Με θλίψη αποχαιρετά τον 15χρονο η σχολική κοινότητα της Σητείας.

Το ΕΠΑΛ όπου φοιτούσε ο μαθητής, συγκινεί με την ανάρτησή του: «Η απώλειά του μας γεμίζει ανείπωτη οδύνη και αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι τον γνώρισαν. Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»