Η προκλητικότητα του Έντι Ράμα δεν έχει τελειωμό. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας συμμετείχε σε Σύνοδο για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι και βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί ξανά στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι τη συζήτησή του με τον Μαυροβούνιο πρωθυπουργό, Μιλόικο Σπάιτς συντόνιζε ο Τζον Ντεφτέριος. Ο ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος έκανε λάθος στην προφορά των δύο ονομάτων με τον Ράμα να σπεύδει να τον κατηγορεί επειδή είναι Έλληνας.

«Γι’ αυτό μας πρόφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά» ανέφερε αρχικά ο Ράμα. Στη συνέχει τον ρώτησε για τον Sultan Al Jaber» (τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον ξέρει.

Ο ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος δήλωσε ότι δεν τον ήξερε με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας να γίνεται ακόμα πιο προκλητικός. «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη», για να προσθέσει αμέσως μετά: «Αλλά δεν είσαι» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχει υπήρξε διαφωνία σχετικά με το ύψος μιας επένδυσης στην Αλβανία με τον Ράμα να τονίζει: «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ».