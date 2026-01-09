Η Ρωσία επιτέθηκε σε δύο εμπορικά πλοία με ξένη σημαία στη νότια Οδησσό στην Ουκρανία με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υπηκόου Συρίας και τον τραυματισμό ενός άλλου, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξιι Κουλέμπα, δήλωσε ότι το ένα πλοίο έπλεε κατά μήκος της θαλάσσιας οδού εξαγωγών της Ουκρανίας για να παραλάβει φορτίο σιτηρών στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και είχε σημαία του Σαντ Κιτς και Νέβις. Το άλλο πλοίο, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, είχε σημαία των Νησιών Κομόρος και μετέφερε σόγια.

Τα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού είναι κρίσιμα για την ουκρανική οικονομία, που βασίζεται σε εξαγωγές εμπορευμάτων.

«Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν ακόμη μια ένδειξη ότι η Ρωσία στοχεύει σκόπιμα πολιτικά πλοία, τη διεθνή ναυτιλία και τις διαδικασίες εφοδιασμού τροφίμων», έγραψε ο Κουλέμπα.

Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες που έδειχναν πλοία με τα ονόματα Ladonna και Wael K στα ύφαλά τους.

❗️Russia attacked civilian shipping: two vessels were hit. A Russian drone struck a foreign civilian vessel en route to Chornomorsk port. Another vessel was hit near Odesa. One crew member, a Syrian national, was killed. pic.twitter.com/VZ5KCzRgic — Oleksii Kuleba (@OleksiiKuleba) January 9, 2026

Σύμφωνα με το MarineTraffic, μια ιστοσελίδα παρακολούθησης πλοίων, το Ladonna είναι πλοίο χύδην φορτίου 157 μέτρων με σημαία Κομόρος και το Wael K είναι πλοίο γενικού φορτίου 115 μέτρων.

Η ουκρανική αρχή λιμένων δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι ο αριθμός των ρωσικών επιθέσεων σε λιμάνια της περιοχής της Οδησσού σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τις 96 επιθέσεις το 2025.

Είχε προηγηθεί η επίθεση με Oreshnik

Οι επιθέσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια του νέου ρωσικού μπαράζ εναντίον στόχων σε ολόκληρη την Ουκρανία, κατά την διάρκεια του οποίου έγινε και η δεύτερη γνωστή χρήση του περίφημου υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik.

Το πλήγμα αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία τόσο στο Κίεβο, όσο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θεωρήθηκε ευρέως ως ένα μήνυμα από πλευράς Μόσχας ότι είναι πάντα έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση της επίθεσης της με την χρήση και νέων πιο καταστροφικών όπλων.

Έγκλημα πολέμου λέει το Κίεβο

Πιο συγκεκριμένα, η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει την επίθεση που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας κάνοντας χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik στην περιοχή του Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, ως έγκλημα πολέμου.

Στην ανακοίνωσή της η SBU αναφέρει ότι η Ρωσία προσπάθησε να καταστρέψει κρίσιμη υποδομή κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν μέσω μιας απότομης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Έδωσε επίσης στην δημοσιότητα φωτογραφίες από τα συντρίμμια του πυραύλου.

Η SBU αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι εντόπισε τα συντρίμμια στην περιοχή Λβιβ, που συνορεύει με την Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Μεταξύ των θραυσμάτων που ανακτήθηκαν ήταν εξαρτήματα σταθεροποίησης και καθοδήγησης του πυραύλου, καθώς και μέρη κινητήρα, αναφέρει η SBU.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η περιοχή Λβιβ χτυπήθηκε από αυτόν τον πύραυλο πολλαπλών κεφαλών, ικανό να μεταφέρει πυρηνικές κεφαλές – αν και δεν ήταν οπλισμένος με αυτές. «Στοχεύοντας σε πολιτικές υποδομές στη χώρα μας, κοντά στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κρεμλίνο προσπάθησε να καταστρέψει ζωτικής σημασίας συστήματα στην περιοχή», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η SBU.

Ανησυχία για ρωσική κλιμάκωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι ηγέτες της Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας χαρακτήρισαν την επίθεση της Ρωσίας με χρήση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς Oreshnik στην δυτική Ουκρανία «κλιμάκωση και απαράδεκτη» σύμφωνα με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την οποία κοινοποίησε το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού.