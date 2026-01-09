Σε μια νέα επίδειξη στρατιωτικής ισχύος προχώρησε η Μόσχα, ανακοινώνοντας σήμερα την εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου «Ορέσνικ» εναντίον στόχων στην Ουκρανία.

Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός μαζικού μπαράζ βομβαρδισμών που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

O κυβερνήτης του Λβιβ ανέφερε πλήγμα σε κρίσιμη υποδομή, με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μεγάλη υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου.

BREAKING: Another horrific video of “Oreshnik” hitting Lvov, Ukraine tonight pic.twitter.com/GFAD3Q1bM7 — Megatron (@Megatron_ron) January 8, 2026

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το πλήγμα συνιστά «απάντηση» σε απόπειρα ουκρανικής επίθεσης με drone σε μία από τις κατοικίες του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στην περιφέρεια του Νόβγκοροντ, στα τέλη Δεκεμβρίου. Το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «ψέμα» και την προσπάθεια δικαιολόγησης της επίθεσης ως «παράλογη».

Ο φόβος του «Ορέσνικ»

Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου που ανέπτυξε ταχύτητα σχεδόν 13.000 χλμ./ώρα. Πρόκειται για τη δεύτερη χρήση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος, μετά την πρώτη εμφάνισή του τον Νοέμβριο του 2024.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τον «Ορέσνικ» ως όπλο αδύνατο να αναχαιτιστεί, με καταστροφική ισχύ συγκρίσιμη με πυρηνικό πλήγμα, ακόμη και όταν φέρει συμβατική κεφαλή.

Η ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύκτας με πύραυλο Ορέσνικ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μια «σοβαρή απειλή» για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα, καλώντας τους εταίρους να αυξήσουν την πίεση επί της Μόσχας.

Ο Σίμπιχα δήλωσε ότι το Κίεβο ενημερώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαίους εταίρους και άλλες χώρες για τις λεπτομέρειες του πλήγματος μέσω διπλωματικών διαύλων.

«Ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν χρησιμοποιεί έναν IRBM (βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς) κοντά στα σύνορα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως απάντηση στις δικές του παραισθήσεις – αυτό είναι αληθινά μια παγκόσμια απειλή. Και απαιτεί παγκόσμιες απαντήσεις», δήλωσε.

Χάος και θύματα στο Κίεβο

Η νύχτα ήταν εφιαλτική για την ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 242 drones και 36 πυραύλους. Παρά την κατάρριψη 226 drones και 18 πυραύλων από την αεράμυνα, 19 περιοχές επλήγησαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένας διασώστης που σκοτώθηκε κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε χτυπημένη πολυκατοικία, σε μια τακτική «διπλού χτυπήματος» (double tap). Οι επιδρομές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια κατοικιών, εμπορικό κέντρο και ιατρική δομή, ενώ σημειώθηκαν διακοπές στην υδροδότηση.

Αντίποινα στο Μπέλγκοροντ

Την ίδια ώρα, η ρωσική πλευρά μετρά τις δικές της πληγές από ουκρανικά πλήγματα. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 500.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες στερούνται θέρμανσης και νερού, μετά από επίθεση σε υποδομές κοινής ωφέλειας κοντά στα σύνορα με το Χάρκοβο.