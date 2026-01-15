Προειδοποίηση για επανεξάταση των μέτρων ασφαλείας κατά τον απόπλου των πλοίων που διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες από τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας -μετά τις πρόσφατες επιθέσεις με drones κατά τάνκερ που έχουν σημειωθεί στην περιοχή- έστειλε στις εταιρείες η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Reuters.

Τα πλοία που διαχειρίζονται ελληνικές εταιρείες αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως και παίζουν καθοριστικό ρόλο στο εμπόριο της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, τα ύδατα της οποίας μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Ρουμανία και η Τουρκία, καθώς και οι εμπόλεμες Ρωσία και Ουκρανία.

Τι αναφέρει το έγγραφο σύμφωνα με το Reuters

«Συνιστάται οι υπεύθυνοι ασφάλειας των ναυτιλιακών εταιρειών, οι πλοίαρχοι και οι αξιωματικοί ασφαλείας των ελληνικών πλοίων να προχωρήσουν σε επικαιροποιημένη αξιολόγηση απειλών για τα εμπορικά πλοία που βρίσκονται στη Μαύρη Θάλασσα και στις παρακείμενες θαλάσσιες περιοχές», αναφέρει ένα από τα έγγραφα του υπουργείου Ναυτιλίας που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, μετά τις επιθέσεις.

Οι ασφαλιστικές τιμές για πλοία που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα εναντίον πολέμου αυξήθηκαν αυτή την εβδομάδα, αντανακλώντας την επιδεινούμενη κατάσταση κινδύνου.

Ένα από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση την Τρίτη ήταν το Matilda, διαχείρισης της ελληνικής Thenamaris, το οποίο χτυπήθηκε από δύο drones.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στο πλοίο, αξιωματούχος της Thenamaris δήλωσε ότι η εταιρεία έχει από τότε ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και συμβουλεύει τα πληρώματα να αυξήσουν την επαγρύπνηση και να περιορίσουν την έκθεση, ιδίως τις κινήσεις στο κατάστρωμα.

Το υπουργείο παρέπεμψε επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες σε προηγούμενο έγγραφο που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2022, το οποίο συνέστηνε να διατηρούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας για ορισμένο διάστημα λόγω αυξημένου κινδύνου για τα ρωσικά λιμάνια Νόβοροσισκ, Ταμάν, Τούαπσε και Καυκάζ.