Το Καζακστάν κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ή μεταφορά πετρελαίου μετά τις επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων που κατευθύνονταν σε τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας στις ακτές της Ρωσίας που διαχειρίζεται το 1% του παγκόσμιου εφοδιασμού.

Άγνωστης ταυτότητας drones έπληξαν τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα χθες, μεταξύ των οποίων ένα το οποίο είχε ναυλωθεί από τον αμερικανικό κολοσσό Chevron, καθώς έπλεαν προς τερματικό σταθμό στις ρωσικές ακτές για να φορτώσουν πετρέλαιο από το Καζακστάν.

Το Καζακστάν ζητά μέτρα αποτροπής τέτοιων επιθέσεων

Το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως τρία δεξαμενόπλοια επλήγησαν εν πλω προς τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Στις 2 Νοεμβρίου, εννέα drones είχαν επίσης επιτεθεί σε εξαγωγικό εξοπλισμό του CPC, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω της μονάδας.

«Η αυξανόμενη συχνότητα τέτοιων συμβάντων υπογραμμίζει τον αυξανόμενο κίνδυνο στη λειτουργία διεθνούς ενεργειακής υποδομής», ανέφερε το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

«Καλούμε ως εκ τούτου τους εταίρους μας να δεσμευθούν σε στενή συνεργασία προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού μέτρα ώστε να αποτραπούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο Matilda, με σημαία Μάλτας, δέχθηκε επίθεση από δύο ουκρανικά επιθετικά drones σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πόλη Άναπα της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ.

Οι μέτοχοι του αγωγού 1.500 μήκους χιλιομέτρων του CPC περιλαμβάνουν την κρατική εταιρία του Καζακστάν KazMunayGas, τη Lukoil της Ρωσίας και κολοσσούς των ΗΠΑ όπως οι Chevron και η Exxon Mobil. Ρωσικοί τερματικοί σταθμοί στη Μαύρη Θάλασσα διαχειρίζονται τουλάχιστον το 2% του παγκόσμιου αργού. Το CPC μόνο του ισοδυναμεί σε περίπου 80% των πετρελαϊκών εξαγωγών του Καζακστάν.