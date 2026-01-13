Επίθεση από drones δέχθηκαν τέσσερα ελληνόκτητα τάνκερ «Delta Harmony», «Matilda», «Freud», «Delta Supreme» στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου CPC.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony», η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα.

Αρχικά έγινε γνωστό ότι επίθεση είχαν δεχθεί το Delta Harmony και το Matilda, όμως λίγα λεπτά αργότερα έγινε γνωστό ότι και τα άλλα δύο τάνκερ είχαν επίσης γίνει στόχοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα τους είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης.

Στόχος εκ νέου το CPC;

Με αφορμή την επίθεση εναντίον των τάνκερ, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν εξέδωσε σχετική ανακοίνωση ότι οι φορτώσεις πετρελαίου στον ρωσικό τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιείται από την Κοινοπραξία Αγωγών Κασπίας (CPC) πραγματοποιούνται μέσω του πρώτου μονού σημείου πρόσδεσης (SPM-1). Σημειώνεται ότι στα τέλη Νοέμβρη ο τερματικός σταθμός αυτός είχε γίνει στόχος επίθεσης από την Ουκρανία.

Η παραγωγή πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου στο Καζακστάν μειώθηκε κατά 35% το διάστημα 1–12 Ιανουαρίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω περιορισμών στις εξαγωγές μέσω τερματικού σταθμού στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν έχουν περιοριστεί μετά την ουκρανική επίθεση με drones στις 29 Νοεμβρίου στον τερματικό σταθμό της Κοινοπραξίας Αγωγών Κασπίας (CPC) στη Ρωσία, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 80% των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με την CPC, από την επίθεση υπέστη σοβαρές ζημιές ένα από τα τρία σημεία πρόσδεσης, στην κοινοπραξία της οποίας μεγάλα μερίδια κατέχουν οι αμερικανικές Chevron και ExxonMobil.

Σύμφωνα με το Reuters, η παραγωγή του Καζακστάν υποχώρησε στις αρχές Ιανουαρίου στα 1,21 εκατ. βαρέλια ημερησίως από 1,87 εκατ. βαρέλια τον Δεκέμβριο.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές, η παραγωγή στο κοίτασμα Tengiz, το μεγαλύτερο της χώρας και υπό την ηγεσία της Chevron, μειώθηκε περισσότερο από το μισό την εξεταζόμενη περίοδο. Στο υπεράκτιο κοίτασμα Kashagan η παραγωγή μειώθηκε κατά 60%, ενώ στο Karachaganak κατά 40%.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν και οι διαχειριστές των κοιτασμάτων δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Μετά την επίθεση με drones, το Καζακστάν εκτρέπει μέρος των ποσοτήτων πετρελαίου σε εναλλακτικές διαδρομές αντί του τερματικού της Μαύρης Θάλασσας, μεταξύ των οποίων προς την Κίνα και μέσω του αγωγού Μπακού–Τιφλίδα–Τσεϊχάν.