Πέθανε από γρίπη μία 13χρονη μαθήτρια στη Χαλκίδα, η οποία φοιτούσε στο Ειδικό Σχολείο της πόλης και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας αναφέρει το evima.gr.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Χαλκίδας περιγράφει το αποτύπωμα που άφησε η μικρή Κάτια. «Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της» αναφέρεται.

Η ανακοίνωση

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη μικρή μας Κάτια, μαθήτρια του σχολείου μας. Μια φωτεινή ψυχή, μια γενναία μαχήτρια, που πάλεψε με δύναμη και αξιοπρέπεια τις μάχες της ζωής. Η Κάτια είχε αυτή τη μαγική ουσία που όποιος συναναστρεφόταν μαζί της γέμιζε η καρδιά του αγάπη. Ήταν τυχερή γιατί είχε δίπλα της μια οικογένεια που την αγαπούσε απεριόριστα, τη φρόντιζε και τη στήριζε σε κάθε της αγώνα. Ας κρατήσουμε στη μνήμη μας το φως της ψυχής της, που αντικατοπτριζόταν στο χαμόγελό της και θα συνεχίσει να φωτίζει τις καρδιές μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Κάτια, θα σε θυμόμαστε πάντα.