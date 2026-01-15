Αθώους έκρινε απόψε, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου και τους 24 κατηγορουμένους (Έλληνες και αλλοδαπούς) που την περίοδο της προσφυγικής κρίσης (2015 – 2018) δρούσαν στη Λέσβο μέσω της οργάνωσης ERCI διασώζοντας εισερχόμενους τότε στη χώρα.

Η υπόθεση εκκρεμούσε επί μια επταετία και είχε προκαλέσει δημόσιο έντονο διάλογο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αφού κατηγορούμενοι μεταξύ των άλλων ήταν γνωστοί διασώστες μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων, όπως η Σάρα Μαρντίνι, ο Σον Μπίντερ και ο Νάσος Καρακίτσος.

Οι κατηγορούμενοι εθελοντές και εργαζόμενοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αντιμετώπιζαν σοβαρές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος όπως:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που ταυτίστηκε με την ανάλογη πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο εκείνη την περίοδο.

Σύμφωνα με το stonisi.gr, από το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως κρίθηκε, δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις βαριές κατηγορίες περί συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και περί διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εκτίμηση ότι δεν αποδείχθηκε καμία επικοινωνία των κατηγορουμένων με μετανάστες εν πλω για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις αφίξεις. Αντίθετα, κρίθηκε ότι οι κατηγορούμενοι ανέμεναν στις ακτές με σκοπό την παροχή βοήθειας μετά την άφιξη, ενώ και το Λιμενικό Σώμα αντιλαμβανόταν την προσέγγιση των σκαφών στον ίδιο χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων της υπόθεσης. Όπως κρίθηκε, δεν στοιχειοθετήθηκε αιτιώδης συνάφεια μεταξύ των δωρεών που λάμβανε η οργάνωση και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

Η βουτιά των διασωστών στα κρύα νερά για να γιορτάσουν την απαλλαγή τους