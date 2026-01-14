Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2023, ένα ολοκληρωμένο προφίλ χιλιάδων λέξεων για τον Σαμ Αλτμαν εμφανίστηκε στο Intelligencer του περιοδικού New York Magazine. Ο τίτλος του κειμένου ήταν ο εξής: «Ο Σαμ Αλτμαν είναι ο Οπενχάιμερ της εποχής μας».

Χρόνια αργότερα και στο 2026 πλέον, το ίδιο κείμενο εμφανίστηκε στον λογαριασμό του γνωστού περιοδικού στο Instagram, σε ένα revisit που συνηθίζουν να κάνουν τα δημοσιογραφικά – και όχι μόνο – μέσα, ειδικά σε θέματα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε, από τότε άλλαξαν πολλά και ο CEO της Open AI συγκεντρώνει περισσότερα αρνητικά από θετικά σχόλια.

Αν κάποιος διαβάσει με προσοχή τις αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση, θα καταλάβει πως ο Αλτμαν, σε αντίθεση με τον Οπενχάιμερ, είναι ο κακός της υπόθεσης. Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν για τον δεύτερο, το κομμάτι της ηθικής, των τύψεων και το βάρος που δόθηκε στην αντιμετώπιση του Οπενχάιμερ από τις ΗΠΑ μετά τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ρομαντικοποίησαν τον «πατέρα της ατομικής βόμβας».

Τον Αλτμαν όμως τον ζούμε τώρα, σε real time, οπότε είναι φυσικό να κρίνεται διαφορετικά. Και κρίνεται αυστηρά. «Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος γεμάτος τύψεις που έχει προκαλέσει ασυγχώρητη φρίκη στον κόσμο μας;» αναρωτιέται ένας χρήστης, «Ναι, βέβαια ο Οπενχάιμερ είχε επιφυλάξεις σχετικά με την ηθική της χρήσης των εφευρέσεών του. Δεν βλέπω την ίδια ικανότητα για βασική ανθρώπινη ενσυναίσθηση στον Άλτμαν», έγραψε ένας άλλος.

Η συνάντηση με τον βουδιστή μοναχό

Πίσω στο 2023, ο 38χρονος τότε διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, κάθισε να συζητήσει με τον βουδιστή μοναχό της Σίλικον Βάλεϊ, τον Τζακ Κόρνφιλντ ο οποίος θα απαντούσε στο ερώτημα που βασάνιζε πολλούς τότε και τώρα: πόσο ασφαλείς πρέπει να νιώθουμε με τον Άλτμαν, δεδομένου ότι αυτός ο σχετικά νέος άνδρας ελέγχει τον τρόπο που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται;

Ο Κόρνφιλντ είπε ότι γνώριζε τον Άλτμαν εδώ και αρκετά χρόνια, ότι διαλογίζονταν μαζί και πως έχει «αγνή καρδιά». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Αλτμαν είπε ότι ξέρει πολύ καλά ότι οι άνθρωποι φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη – και πιστεύει ότι πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρόσθεσε επίσης ότι πρέπει να συνεργαστούμε, ως είδος, για να αποφασίσουμε πόση ελευθερία θα δώσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση – όπως προκύπτει από τα πολυάριθμα podcast και τις δημόσιες εμφανίσεις του – θα πρέπει να νιώθουμε καλά, αλλά όχι εξαιρετικά, με εκείνον ως ηγέτη της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, είναι «αρκετά έξυπνος αλλά όχι ιδιοφυΐα».

Πρώτον, διαθέτει, όπως έχει πει, «ένα απολύτως παραληρηματικό επίπεδο αυτοπεποίθησης». Δεύτερον, έχει μια σχεδόν προφητική κατανόηση «της καμπύλης της τεχνολογίας και της κοινωνικής αλλαγής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα». Τρίτον, ως Εβραίος, είναι ταυτόχρονα αισιόδοξος και προετοιμασμένος για το χειρότερο. Τέταρτον, είναι εξαιρετικός στην εκτίμηση ρίσκου, επειδή ο εγκέφαλός του δεν μπλέκεται στο τι σκέφτονται οι άλλοι.

Μια ιδέα, είπε ο Αλτμαν, θα ήταν να συγκεντρώσουμε «όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε» και να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια συναίνεση. Να αποφασίσουμε μαζί ότι «αυτά είναι τα συστήματα αξιών που θα ενσωματώσουμε, αυτά είναι τα όρια των πραγμάτων που το σύστημα δεν θα πρέπει ποτέ να κάνει».

Τι έχει κάνει η Open AI από τότε

Ο Αλτμαν δεν ήταν σίγουρος αν η επανάσταση που ηγείται θα θεωρηθεί μελλοντικά τεχνολογική ή κοινωνική. Πίστευε ότι θα είναι «μεγαλύτερη από μια συνηθισμένη τεχνολογική επανάσταση».

Ωστόσο, είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφήσει κανείς ποιος είναι πραγματικά ο Αλτμαν, πόσο πρέπει να τον εμπιστευόμαστε και σε ποιο βαθμό ενσωματώνει τις ανησυχίες των άλλων στα μοντέλα του ChatGPT.

Πάντως, υποστήριξε πως θα προσπαθήσει να επιβραδύνει όσο μπορεί την επανάσταση. Έπειτα κούνησε τα χέρια του και σήκωσε τους ώμους. «Μπορώ να σας πω ψέματα και να πω: “Α, μπορούμε εντελώς να το σταματήσουμε”. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι…» Ο Αλτμαν δεν ολοκλήρωσε τη σκέψη του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι ήθελε να πει.

Στο 2026 πλέον, το ChatGPT έχει γίνει πιο «έξυπνο», το σύστημα ενσωματώνει αυτοματοποιημένους ελέγχους και φίλτρα που ανιχνεύουν και φιλτράρουν επιβλαβές περιεχόμενο, έχει αναπτύξει και εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές χρήσης που καθορίζουν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, έχουν εισαχθεί γονικοί έλεγχοι, υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα προστασίας και κρυπτογράφησης. Υπάρχει εξέλιξη, με λίγα λόγια.

Λιγο πριν περάσουμε στο νέο έτος, όμως, ο Σαμ Αλτμαν ανακοίνωσε πως θα κυκλοφορήσει μια adult έκδοση (μόνο για ενήλικους δηλαδή) του ChatGPT, κάτι που, όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν, δεν θα το έκανε ποτέ.

Γιατί όμως προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση; Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η OpenAI, δικαιολογημένα, φοβάται μην μείνει πίσω. Οι ηθικοί φραγμοί εξαφανίστηκαν όσο εύκολα εμφανίστηκαν και αναλύθηκαν σε μια συζήτηση με έναν μοναχό βουδιστή στη Σίλικον Βάλεϊ τότε, το 2023.

Ο Σαμ Αλτμαν ίσως έχει «αγνή καρδιά», αλλά σίγουρα δεν είναι ο μόνος με αγνή καρδιά στο ανταγωνιστικό πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Κι αν είναι ο Οπενχάιμερ της εποχής μας, σύμφωνα με το κείμενο του New York Magazine, στις μέρες μας δεν είναι ο μόνος. Οι Οπενχάιμερ πλέον είναι πολλοί. Αρκετά αλλάζουν μέσα σε τρία περίπου χρόνια.