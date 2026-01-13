Η Lego φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία, όχι με chatbots και «μαγικά κουτιά», αλλά με τουβλάκια, ρομποτική και… κατσαβίδια σκέψης. Το νέο εκπαιδευτικό της σετ φιλοδοξεί να μάθει στα παιδιά πώς δουλεύει η AI, σε μια εποχή που τα σχολεία ακόμα ψάχνουν κανόνες.

Το timing δεν είναι τυχαίο

Η ανακοίνωση της Lego έρχεται μέσα στο χάος που έχει προκαλέσει η ανεξέλεγκτη χρήση AI από μαθητές. Κανονισμοί που αλλάζουν, καθηγητές διχασμένοι και γονείς που δεν ξέρουν αν το παιδί τους μαθαίνει… ή απλώς αντιγράφει πιο έξυπνα.

Η κίνηση-ματ της Lego

Πρόκειται για τη σημαντικότερη έως σήμερα επένδυση της Lego στην εκπαίδευση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και αυτό, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να ενσωματώνει τεχνολογία χωρίς AI στα καταναλωτικά της προϊόντα, επιλέγοντας έναν πιο προσεκτικό δρόμο. Όχι με «έξυπνες» εφαρμογές βιτρίνας, αλλά με hands-on μάθηση, που αναγκάζει τα παιδιά να καταλάβουν τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από το καπάκι.

«Δεν μας ενδιαφέρει να κυνηγάμε τη μόδα της τεχνολογίας», λέει ο Andrew Sliwinski, επικεφαλής προϊόντων της Lego Education. «Σημασία έχει τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά και τι τελικά μαθαίνουν».

Τα σχολεία ακόμα ψάχνουν κανόνες

Σε πολλές χώρες και όχι μόνο δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραμμή για το αν εργαλεία, όπως το ChatGPT, θεωρούνται απάτη ή ψηφιακός γραμματισμός. Το αποτέλεσμα; Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τρέχει πίσω από την τεχνολογία.

Όχι «μαγικά κουτιά», αλλά κατανόηση

Η Lego πάει κόντρα στο ρεύμα. Αντί για chatbots και prompts, δίνει έμφαση:

στη ρομποτική

στην υπολογιστική όραση

στη λογική και τη σχέση αιτίας – αποτελέσματος

Στόχος: τα παιδιά να καταλαβαίνουν την AI, όχι απλώς να τη χρησιμοποιούν.

AI… με skateboard και τουβλάκια

Τα νέα εκπαιδευτικά κιτ περιλαμβάνουν:

κλασικά τουβλάκια Lego

διαδραστικό εξοπλισμό

καλώδια φόρτισης

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο σε δημοτικό και γυμνάσιο

Σε ένα από τα μαθήματα, γυμνασιόπαιδα χρησιμοποιούν υπολογιστική όραση για να αναλύσουν μια φιγούρα Lego που κάνει κόλπα με skateboard, όπως κάνουν επαγγελματικές αθλητικές ομάδες με πραγματικούς αθλητές.

Πότε ξεκινά και πόσο κοστίζει

Τα σετ θα αρχίσουν να αποστέλλονται στα σχολεία τον Απρίλιο.

Η τιμή τους ξεκινά από 339,95 δολάρια ανά κιτ, δηλαδή περίπου 85 δολάρια ανά μαθητή.

«Η AI δεν είναι μαγεία»

«Η AI παρουσιάζεται συχνά σαν μαγικό κουτί. Βάζεις μια εντολή και βγαίνει κείμενο, εικόνες, βίντεο ή εργασία», λέει ο Sliwinski: «Η πραγματική παιδεία στην AI είναι να δώσεις στα παιδιά τα εργαλεία για να το ανοίξουν».

Από τα ρομπότ στο «έξυπνο» παιχνίδι

Η Lego δεν ξεκινά από το μηδέν. Έχει μακρά ιστορία στην εκπαιδευτική ρομποτική. Από το Spike Prime που παρουσίασε το 2019, συνδυάζοντας τουβλάκια, κινητήρες και αισθητήρες με πρόγραμμα εκμάθησης κώδικα, μέχρι το νέο Smart Play system, στη φετινή CES στο Λας Βέγκας, με ένα «έξυπνο τουβλάκι» που ανιχνεύει άλλα κομμάτια και φιγούρες, η εταιρεία χτίζει σταθερά ένα οικοσύστημα όπου το παιχνίδι γίνεται μάθηση και το μάθημα γίνεται παιχνίδι.

