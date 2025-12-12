Οι σημερινοί έφηβοι ενηλικιώνονται σε μια συγκυρία που μπορεί να θεωρηθεί ιστορική καμπή: για πρώτη φορά, οι νέες γενιές αλληλεπιδρούν καθημερινά με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) τα οποία δεν είναι απλώς εργαλεία, αλλά συνομιλητές, δημιουργικοί συνεργάτες και, συχνά, πηγές ψυχολογικής ανακούφισης. Η ΤΝ έχει ήδη μετασχηματίσει το περιβάλλον μάθησης και επικοινωνίας, αλλά η βαθύτερη της επίδραση αφορά κάτι πιο ανθρώπινο και λιγότερο ορατό: την ψυχική υγεία, τη συναισθηματική ανάπτυξη και την αναζήτηση ταυτότητας των νέων.

Η εφηβεία είναι μια περίοδος έντονων νευροβιολογικών αλλαγών. Ο εγκέφαλος αναδομείται, ο προμετωπιαίος φλοιός -η περιοχή της κριτικής σκέψης και της αυτορρύθμισης- ωριμάζει σταδιακά, ενώ τα συστήματα ανταμοιβής παρουσιάζουν αυξημένη ευαισθησία στα ερεθίσματα που προκαλούν ενθουσιασμό ή προσδοκία κοινωνικής αποδοχής. Οι έφηβοι, δηλαδή, δεν «επιλέγουν» απλώς την τεχνολογία: διαμορφώνονται και από αυτήν. Και η ΤΝ με την αμεσότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσαρμοστικότητά της, εισέρχεται σε έναν εγκέφαλο ιδιαίτερα δεκτικό αλλά και ευάλωτο.

Πώς η ΤΝ επηρεάζει τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΤΝ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι επεξεργάζονται τον κόσμο και τον εαυτό τους. Από τη μία πλευρά, λειτουργεί ως γνωστικό στήριγμα. Δίνει απαντήσεις, οργανώνει πληροφορίες, διευκολύνει τη μελέτη και προσφέρει χώρο διερεύνησης ιδεών. Από την άλλη, όμως, επηρεάζει βαθιά την ψυχολογική ανάπτυξη, ενίοτε με τρόπους που ακόμη δεν έχουν πλήρως αποτυπωθεί ή ακόμη και διερευνηθεί. Η συνεχής διαθεσιμότητα της ΤΝ μειώνει τον χρόνο αβεβαιότητας, ο οποίος, όπως δείχνουν τα ερευνητικά δεδομένα, είναι απαραίτητος για τη δημιουργική σκέψη και την ανοχή στη δυσκολία. Η αίσθηση ότι «κάποιος» έχει πάντα μια απάντηση ενδέχεται να υποσκάψει την ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητα του εφήβου να επιμένει σε απαιτητικές γνωστικές ή συναισθηματικές διαδικασίες.

Οι ΑΙ φίλοι

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζονται στη μάθηση. Αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αναπτύσσουν σχέσεις και δομούν την αυτοεικόνα τους. Η εφηβεία χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για κοινωνική σύνδεση, αποδοχή και εξερεύνηση ταυτότητας. Παραδοσιακά, αυτή η διαδικασία συντελείται μέσα από αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους, οικογένεια και σχολικές κοινότητες. Σήμερα, όμως, οι έφηβοι έχουν στη διάθεσή τους «συνομιλητές» που δεν κουράζονται, δεν διαφωνούν, δεν απορρίπτουν και δεν απαιτούν την προσπάθεια που χρειάζεται μια πραγματική ανθρώπινη σχέση.

«Ο έφηβος μπορεί να πιστέψει ότι το να μη γνωρίζει κάτι, το να δυσκολεύεται ή το να κάνει λάθη αποτελεί ένδειξη ανεπάρκειας».

Οι λεγόμενοι «ΑΙ φίλοι» (συνομιλητικές εφαρμογές ΤΝ που μιμούνται συναισθηματική κατανόηση) προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι αισθάνονται ότι μπορούν να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα χωρίς φόβο κριτικής. Για ορισμένους, αυτό λειτουργεί υποστηρικτικά, ιδίως όταν βιώνουν κοινωνικό άγχος ή δυσκολεύονται να ανοίξουν διάλογο με τους συνομηλίκους τους. Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι ψηφιακές σχέσεις, αν και συχνά παρέχουν ανακούφιση, δεν καλλιεργούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση: την ανοχή στη διαφωνία, την προσαρμογή στις ανάγκες του άλλου, τη διαχείριση συγκρούσεων και την καλλιέργεια ενσυναίσθησης.

Η πίεση για «τελειότητα»

Η ψυχολογική επίδραση της ΤΝ γίνεται εμφανής και στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης. Οι έφηβοι σήμερα συγκρίνουν τον εαυτό τους όχι μόνο με συνομηλίκους αλλά και με ιδεατές ψηφιακές εκδοχές ανθρώπων, εικόνων και επιτευγμάτων που δημιουργούνται ή ενισχύονται από αλγοριθμικά συστήματα. Η συνεχής έκθεση σε «τέλειες» λύσεις, άμεσες απαντήσεις και ψηφιακά πρότυπα δημιουργεί ενός είδους ψυχολογική παραμόρφωση: ο έφηβος μπορεί να πιστέψει ότι το να μη γνωρίζει κάτι, το να δυσκολεύεται ή το να κάνει λάθη αποτελεί ένδειξη ανεπάρκειας. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης αισθημάτων μειονεξίας, άγχους ή απογοήτευσης, συναισθήματα που επιτείνονται όταν η ΤΝ λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για το «τι πρέπει να γνωρίζει» ή «πώς πρέπει να σκέφτεται» ένας νέος άνθρωπος.

«Το ζητούμενο δεν είναι η δραστική απομάκρυνση της ΤΝ από την εφηβική ζωή, αλλά η οριοθετημένη και παιδαγωγικά εποπτευόμενη ένταξή της».

Παράλληλα, παρατηρείται μεταβολή στις συναισθηματικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Στο παρελθόν, οι έφηβοι μάθαιναν να διαχειρίζονται τη μοναξιά, την πλήξη ή την αβεβαιότητα μέσα από εμπειρίες που απαιτούσαν χρόνο και εσωτερική διεργασία. Η ΤΝ, ως μόνιμα διαθέσιμη παρουσία, περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις εσωτερικές διαδικασίες. Όταν η συναισθηματική δυσφορία βρίσκει άμεσα «καταφύγιο» σε μια συνομιλία με ένα υποστηρικτικό αλλά μη ανθρώπινο σύστημα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ενήλικη ζωή, μπορεί να παρεμποδιστεί. Η ικανότητα ενός εφήβου να διαχειρίζεται δύσκολα συναισθήματα χωρίς άμεση εξωτερική «επίλυση» αποτελεί θεμέλιο της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Η θετική επίδραση της ΤΝ

Παρά τις ανησυχίες, η ΤΝ μπορεί να έχει και θετικές ψυχολογικές επιπτώσεις. Μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης για νέους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υποστηρικτικά περιβάλλοντα ή που αναζητούν νέους τρόπους μάθησης και έκφρασης. Σε προσεκτικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πλαίσια, η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, προσφέροντας ανατροφοδότηση που ενθαρρύνει τον μαθητή να προσπαθήσει περισσότερο. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του άγχους για μαθησιακές απαιτήσεις, όταν χρησιμοποιείται ως εργαλείο καθοδήγησης και όχι ως υποκατάστατο της γνωστικής διεργασίας. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι η δραστική απομάκρυνση της ΤΝ από την εφηβική ζωή, αλλά η οριοθετημένη και παιδαγωγικά εποπτευόμενη ένταξή της.

Η πρόκληση για την κοινωνία, το σχολείο και την οικογένεια είναι διπλή- αφενός, να κατανοήσουν τις ψυχολογικές ανάγκες των εφήβων που βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα περιβάλλον υπερβολικά ταχύ και απαιτητικό, αφετέρου, να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν κριτική σκέψη και υγιή σχέση με την τεχνολογία, μια σχέση όπου η ΤΝ λειτουργεί ως εργαλείο και όχι ως καθρέφτης της αξίας τους ή υποκατάστατο της ανθρώπινης σύνδεσης.

Και με την ΤΝ και με την αβεβαιότητα

Η ΤΝ ήρθε για να μείνει. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα την αποτρέψουμε από το να επηρεάσει τους εφήβους, αλλά πώς θα τους βοηθήσουμε να συνδιαμορφώσουν έναν κόσμο στον οποίο η ψυχολογική ανθεκτικότητα, η αυθεντικότητα και η ανθρώπινη σύνδεση θα συνεχίσουν να έχουν προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτορρύθμισης, η ενίσχυση της ενσυναίσθησης και η εκπαίδευση σε συνειδητή χρήση της ΤΝ αποτελούν κρίσιμες αναπτυξιακές ανάγκες.

Ίσως, τελικά, η πιο σημαντική πρόκληση της εποχής είναι να οικοδομήσουμε μια γενιά που θα μπορεί να αξιοποιήσει τη ΤΝ χωρίς να χάσει αυτό που την κάνει βαθιά ανθρώπινη: την ικανότητα να δημιουργεί σχέσεις, να αντέχει τη δυσκολία, να αναστοχάζεται τον εαυτό της και να εξελίσσεται μέσα από την αβεβαιότητα.

*Η Μαρί Τζανικιάν, Ph.D. είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Deree- The American College of Greece και υπεύθυνη του μεταπτυχιακού προγράμματος MA in Child and Adolescent Psychology.