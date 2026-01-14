Αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως από την απολογία του του 16χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, ο οποίος παραδέχτηκε την άγρια επίθεση, επιμένοντας ωστόσο ότι δεν είχε σκοπό να του αφαιρέσει τη ζωή.

Ο ανήλικος, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τον ξυλοδαρμό, αναφέροντας ότι χτύπησε το θύμα με γροθιές και γονατιές στο κεφάλι, ενώ τον κρατούσε από την κουκούλα για να τον ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η συνάντηση με το θύμα προέκυψε μετά από επικοινωνία μέσω Instagram, όταν ενημερώθηκε για την τοποθεσία του. Ο 16χρονος υποστήριξε ότι πήγε για να ζητήσει εξηγήσεις σχετικά με ένα μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στην κοπέλα του. Η ένταση, όπως είπε, κλιμακώθηκε αμέσως μόλις αντάλλαξαν κουβέντες, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι φοβήθηκε πως ο Άγγελος θα του επιτεθεί πρώτος.

Ο νεαρός περιέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε την επίθεση, λέγοντας ότι το θύμα έπεσε στο έδαφος και εκεί τερματίστηκε η συμπλοκή. Παρά τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, ισχυρίστηκε ότι δεν πίστευε πως η κατάσταση ήταν σοβαρή, καθώς ο 17χρονος φαινόταν να σηκώνεται και να αποχωρεί μόνος του. Ο δράστης δεν κάλεσε βοήθεια, απομακρύνθηκε με φίλους του και αργότερα συναντήθηκε με την κοπέλα του, στην οποία ανέφερε το περιστατικό, χωρίς εκείνη να αντιδράσει έντονα.

Κατά την απολογία του, ο 16χρονος τόνισε ότι η αφορμή για τη συμπλοκή ήταν η προσωπική αντιπαράθεση για την κοπέλα του και ότι είχε πλήγωθεί ο εγωισμός του από προηγούμενη διαδικτυακή επικοινωνία με το θύμα. «Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω τον θάνατό του. Ήθελα απλώς να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Μετανιώνω για ό,τι συνέβη», κατέληξε.

Αναπάντητα ερωτήματα – Εξετάζουν εμπλοκή και άλλων

Υπενθυμίζεται ότι την εμπλοκή και άλλων ατόμων στον πρώτο ή ακόμη και σε έναν δεύτερο ξυλοδαρμό, ζητούν να ερευνηθεί οι γονείς του 17χρονου στις Σέρρες, ενδεχόμενο που φαίνεται να στηρίζει και ο συνήγορος του κατηγορούμενου, επικαλούμενος τα στοιχεία που προκύπτουν από τα προκριματικά πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μιλώντας στο Mega, η υπεράσπιση του 16χρονου επανέλαβε τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής, τα οποία αφορούν κρανιοεγκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις, εκ των οποίων, ρήξη αορτής και καρδιακού τοιχώματος, με τη ρήξη αορτής να επιφέρει θάνατο μέσα σε τρία λεπτά, όπως απαντά η ιατρική επιστήμη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αποκλείεται ο ξυλοδαρμός τον οποίο αποδέχεται ο 16χρονος, να προκάλεσε τον θάνατο. Μάλιστα, ο κ. Βονικάκης άφησε υπόνοιες για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, που θα προκύψει από το στίγμα των τηλεφώνων.