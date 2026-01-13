Απάντηση στις αιχμηρές κατηγορίες που εξαπέλυσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Κατασκοπείας (SVR) έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη του για την επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η οποία αυτή τη φορά προέρχεται, όπως σημειώνεται, από κρατικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως αποφεύγει να εμπλακεί σε περαιτέρω αντιπαράθεση, υπενθυμίζοντας ότι από το 2018, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην παραχώρηση καθεστώτος αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, έχει επιλέξει συνειδητά να μην σχολιάζει τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που προέρχονται είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα της Ρωσίας.

«Ευφάνταστα σενάρια»

Το Πατριαρχείο απορρίπτει κατηγορηματικά τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της SVR, κάνοντας λόγο για «ευφάνταστα σενάρια», «ψευδείς ειδήσεις», «ύβρεις» και «κατασκευασμένες πληροφορίες», τις οποίες αποδίδει σε μηχανισμούς προπαγάνδας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν πρόκειται να αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας του και της οικουμενικής αποστολής του.

Η απάντηση του Φαναρίου έρχεται στον απόηχο της σφοδρής ανακοίνωσης της SVR, με την οποία η ρωσική πλευρά κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για απόπειρα περιορισμού της ρωσικής εκκλησιαστικής επιρροής σε περιοχές όπως η Βαλτική και τα Βαλκάνια, αποδίδοντας τις κινήσεις αυτές σε ευρύτερο γεωπολιτικό σχεδιασμό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ωστόσο, επιλέγει να κρατήσει θεσμικό τόνο, αποφεύγοντας την κλιμάκωση και επαναβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως πνευματικού κέντρου ενότητας της Ορθοδοξίας.