Το «Τέρας μέσα μου» ή «Death by lightning»; Το Netflix προσφέρει ξένες σειρές (αλλά και ταινίες) πλουσιοπάροχα αυτή την περίοδο με λαμπερά πρόσωπα σε παραγωγές που ανεβαίνουν στην κορυφή του Top 10 του σε χρόνο μηδέν. Το συνδρομητικό δίκτυο βέβαια του HBO και η προσεγμένη τηλεοπτική παραγωγή των Apple TV+ και Prime Video της Amazon έχουν να πουν την τελευταία λέξη.

«Το τέρας μέσα μου» («The monster in me», Netflix)

Μία από τις παραγωγές υψηλού προφίλ της τρέχουσας σεζόν, η μίνι σειρά του Γκέιμπ Ρότερ φέρνει αντιμέτωπους μέσω των ρόλων τους, δύο έμπειρους τηλεοπτικούς σταρ. Η Κλερ Ντέινς (Homeland) και ο Μάθιου Ρις (The Americans) ακροβατούν ανάμεσα στα όρια του ρεαλισμού και της φαντασίας καθώς εκείνη υποδύεται μία βραβευμένη συγγραφέα, που θρηνεί τον άδικο χαμό του μικρού της γιου και εκείνος έναν πλούσιο χήρο που μετακομίζει σε παρακείμενη βίλα, ενώ εξακολουθεί να υφίσταται η εντύπωση για εκείνον ότι σκότωσε τη γυναίκα του, χωρίς να έχει αποδειχτεί τίποτα από τις αστυνομικές αρχές.

Ξεπερνώντας το γεγονός ότι η Κλερ Ντέινς λανσάρει την ίδια μανιέρα και δυστυχώς τις ίδιες γκριμάτσες εδώ και χρόνια όταν υποδύεται την απεγνωσμένη, η σειρά παρακολουθείται απνευστί, κυρίως χάρη στην απειλητική δυναμική που εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση ο ταγμένος στο ερμηνευτικό του καθήκον, Μάθιου Ρις. Στην παραγωγή φιγουράρουν τα τρανά ονόματα της βραβευμένης με Οσκαρ, Τζόντι Φόστερ και του τηλεαστέρα Κόναν Ο’ Μπράιαν.

«Death by lightning» (Netflix)

Αβραάμ Λίνκολν, Τζον Φ. Κένεντι και Τζέιμς Γκάρφιλντ. Αν η αμερικανική πολιτική σκηνή έχει απίστευτα βαριά ιστορία στις δολοφονίες των Προέδρων της, τούτη η μίνι σειρά έχει επιλέξει μια αναδρομή στα τελευταία χρόνια της προεδρίας του 20ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και τη σοκαριστική εξόντωση του.

Με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Σάνον στον ρόλο του Γκάρφιλντ και τον Μάθιου Μακφέιντεν (Succession) ως τον εμμονικό δολοφόνο Τσαρλς Γκιτό, η αφήγηση προσφέρει ένα μείγμα ιστορικού δράματος και σκοτεινής πολιτικής ίντριγκας. Ο δύσμοιρος Γκάρφιλντ, ένας χαρισματικός ηγέτης με έργο στον τομέα της διαφάνειας στο αμερικανικό δημόσιο, είναι παραγνωρισμένος. Η παραγωγή αυτή που γυρίστηκε στη Βουδαπέστη, συστήνει ένα κομμάτι της προσφοράς του στον αμερικανικό λαό.

«Task» (ΗΒΟ – Vodafone TV)

Στα εργατικά προάστια της Φιλαδέλφειας, ένας πράκτορας του FBI (Μαρκ Ράφαλο) ηγείται μιας Ομάδας που επιδιώκει να βάλει τέλος σε μια σειρά βίαιων ληστειών με επικεφαλής έναν οικογενειάρχη πέραν πάσης υποψίας (o Τομ Πέλφρι ).

Σταθερά δημοφιλής από την ημερομηνία της πρεμιέρας της στις αρχές Σεπτεμβρίου, η αστυνομική σειρά του Μπραντ Ιγκεσλμπι (Mayor of East Town) θεωρείται από τα δυνατά χαρτιά του HBO στις επόμενες υποψηφιότητες των βραβείων Emmy. Αστυνομικό δράμα της υπέρβασης με άξιους πρωταγωνιστές αποζημιώνει τους πιο υπομονετικούς με τη βραδύκαυστη εξέλιξη του.

Φωτιές άναψε ο Βινς Γκίλιγκαν του Breaking Bad με τη νέα του σειρά που δανείζεται την τεχνητή, «τακτοποιημένη» ευτυχία τoυ σύμπαντος της A.I. και του Chat GPT για να δημιουργήσει μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου η κανονικότητα της ευδαιμονίας δεν είναι παρά ένας ιός που αφήνει ελάχιστους ανεπηρέαστους από τη νόσο, μεταξύ των οποίων η συγγραφέας Κάρολ Στούρκα.

Άπαντες παρακολουθούν τις εξελίξεις και τα πληκτρολόγια παίρνουν φωτιά για το αν είναι ή όχι η νέα τηλεοπτική δυστοπία στο AppleTV+ συγγενής των τηλεοπτικών τόπων του «Black Mirror», του «Severance» και του «Lost». Πάντως το ζήτημα της τεχνητής ευτυχίας και της διατήρησής της έχει χαρίσει μικρά διαμάντια στην τέχνη, με τα ίδια ζητήματα που καίνε την ανθρωπότητα απέναντι στην τεχνολογία να διατρέχουν διαφορετικές εποχές. Μάλιστα, από το κοντινής προβληματικής A.I Artificial Intelligence του Στίβεν Σπίλμπεργκ (που κι αυτός το δανείστηκε από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ) μας χωρίζουν πια 24 χρόνια.

«Malice» (Prime Video)

Ποιος θα τό λεγε ότι ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι των X- Files κατοικοεδρεύει στην Πάρο ως αδίστακτος εκατομμυριούχος σε διακοπές και προσλαμβάνει δάσκαλο κατ’ οίκον και «νταντά» των παιδιών των φιλοξενούμενων του, προκαλώντας μακιαβελικών διαστάσεων εξελίξεις. Στο καστ εμφανίζεται και ο Γιώργος Καραμίχος στον ρόλο ενός αστυνομικού.

Εδώ το «White Lotus» συναντά τον «Ταλαντούχο κύριο Ρίπλεϊ», λένε πολλοί, παραπέμποντας στην αποστροφή και τη γοητεία που νιώθουν οι θεατές για τη ζωή των απίστευτα πλούσιων και την αιώνια έλξη για το αουτσάιντερ που φαίνεται αποφασισμένο να καταστρέψει όλη αυτή τη λαμπερή εικόνα. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Prime Video στις 14 Νοεμβρίου.

«Ολα επιτρέπονται» («All’s Fair», Disney+)

«Η Κιμ Καρντάσιαν δεν είχε καμία πρόθεση να προσποιηθεί ότι είναι μεγάλη ηθοποιός»: Η Γκλεν Κλόουζ απαντά στις κριτικές που λιντσάρουν κυριολεκτικά βαθμολογώντας με 0 τη νέα σειρά All’s Fair στο Disney+, υπερασπιζόμενη σε συνέντευξη της στον βρετανικό Guardian την υποκριτική της Καρντάσιαν, για την οποία έχει χυθεί πολύ δηλητήριο.

Παράδειγμα προς αποφυγήν πάντως δεν είμαστε σίγουροι ότι αποτελεί το νέο δημιούργημα υπέρ χειραφετημένων γυναικών στους δικηγορικούς ουρανούς της Καλιφόρνιας, από τον Ράιαν Μέρφι, ειδικά καθώς η σειρά – «καταστροφή» για τους κριτικούς, βρίσκεται πρώτη στις προτιμήσεις των θεατών στην πλατφόρμα streaming της Disney. Ωστόσο είναι δύσκολο να συνεχιστεί αυτό το τηλεοπτικό πόνημα έπειτα από την ολική καταβαράθρωσή του σε πληθώρα άρθρων που αναρωτιούνται αν πρόκειται για το «χειρότερο τηλεοπτικό δράμα όλων των εποχών».