Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου και πλέον τα ίχνη της εντοπίζονται στην Αθήνα.

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA και η εκπομπή Live News, αποτυπώνει την άφιξη της 16χρονης στην περιοχή του Ζωγράφου.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, γύρω στις 10:12 το πρωί η ανήλικη έφτασε με το ταξί στην Αθήνα και καταγράφηκε από κάμερα.

Η 16χρονη εμφανίστηκε από την απέναντι πλευρά του δρόμου να περιμένει το φανάρι και δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε ακριβώς κάτω από την κάμερα. Κοιτούσε διαρκώς το κινητό της κι έπειτα με βήμα ταχύ ξεκίνησε για τον προορισμό της, με τις κινήσεις της να προδίδουν ότι κατευθυνόταν προς συγκεκριμένη τοποθεσία.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω της εκπομπής.

«Λόρα ανησυχούμε για σένα. Δεν είμαστε θυμωμένοι. Δεν θέλουμε να σε τιμωρήσουμε. Θέλουμε να ξέρουμε αν είσαι ασφαλής. Μπορείς να μας δώσεις ένα σημάδι; Περιμένουμε».

Βρέθηκε η τσάντα της

Στις εικόνες που εξασφάλισε το Live News, η 16χρονη Λόρα φοράει μαύρο μπουφάν με κουκούλα και από μέσα, όπως διακρίνεται, ένα τζόκεϊ. Τα αθλητικά της παπούτσια είναι μαύρα με λευκή ρίγα.

Κρίσιμο σημείο οι δύο τσάντες, μία που κρέμεται μπροστά και μία που κρατά στην πλάτη της. Πληροφορίες θέλουν να έχει εντοπιστεί μία τσάντα στου Ζωγράφου, η οποία φέρεται να ανήκει στην 16χρονη και παραδόθηκε από πολίτη στις αστυνομικές Αρχές.

Εμφανίστηκε ο άνδρας που συνομιλούσε με την 16χρονη

Η στιγμή της συνάντησης της 16χρονης με έναν άνδρα, λίγη ώρα πριν χαθούν τα ίχνη της, έχει επίσης καταγραφεί από κάμερα.



Όπως φαίνεται στο βίντεο, η νεαρή και ο άνδρας αποτυπώνονται να κοιτάζουν κάτι στο κινητό. Η ανήλικη φοράει κουκούλα και δείχνει νευρική, γυρνάει το κεφάλι και κοιτάζει γύρω της.

Ο 58χρονος παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης αυτοβούλως στις Αρχές, αναφέροντας ότι βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό τηλέφωνο της 16χρονης έναντι 210 ευρώ.

«Αγόρασα ένα μεταχειρισμένο κινητό που μου το πούλησε η μικρή. Είχε βάλει αγγελία. Πήγα μάλιστα μαζί με την κόρη μου, είχα σκοπό να το αγοράσω για το παιδί μου για αυτό την είχα μαζί. Δεν ήξερα ποια ήταν, είχαμε μίλησε μόνο τηλεφωνικά και είχαμε ορίσει μέρος και ώρα. Ήρθε μόνη της. Μιλήσαμε, μου έδειξε τη συσκευή και έφυγα».

Τι αναφέρει ο οδηγός ταξί που την μετέφερε στην Αθήνα

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε την Λόρα την περασμένη Πέμπτη ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως λέει αποκλειστικά στο Live News δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών.

«Έχω πληρωθεί, υπάρχει και η απόδειξη στο ταξί μου».

Όπως λέει ο οδηγός, η ανήλικη καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ ζήτησε από τον οδηγό να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε.

«Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;».

«Βαφόταν όλη την διαδρομή, δεν είδα κάτι περίεργο. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο. Δεν ήταν ανήσυχη για κάτι, την πέρασα για φοιτήτρια», λέει ο ίδιος.