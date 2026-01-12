Βίντεο ντοκουμέντο έχουν στα χέρια τους οι Αρχές με την 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε την περασμένη Πέμπτη 8/1 από την Πάτρα.

Στο βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης.

Το κορίτσι έχει μαζί του τη σχολική τσάντα, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη της χάνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο άντρας αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο Ι.Χ. στο οποίο επέβαινε μαζί με ένα άλλο κορίτσι.

Η Ασφάλεια Πατρών διερευνά πολύ προσεκτικά την υπόθεση και κάνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το κορίτσι που είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή στην Πάτρα και τον τελευταίο καιρό, πούλησε στο διαδίκτυο κάποια αντικείμενα με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για να επιστρέψει στην Γερμανία, όπου ζει ο αδελφός της. Για την εξαφάνιση έχει εκδοθεί Missing Alert.

Τι λέει ο πατέρας της Λόρα

Ο πατέρας της ανήλικης μίλησε στο Live News. «Πήγε στο σχολείο και δε γύρισε. Φίλοι της λένε πως πήγε στην Αθήνα με ταξί. Πήγαμε αμέσως στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία δεν έκανε τίποτα για μερικές μέρες» είπε.

«Όταν δημοσιεύτηκε στην τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι μίλησαν για το θέμα, τότε έκαναν ανάλυση του υλικού της κάμερας στο σχολείο. Δεν ξέρω γιατί περίμεναν τόσο. Κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να πάει ένα παιδί μόνο του στην Αθήνα» ανέφερε.

«Μας έλεγε ότι τη δυσκόλευε η αλλαγή»

Μία φίλη της Λόρα μίλησε επίσης στην εκπομπή.

«Δεν έχω δυστυχώς καμία επικοινωνία. Προσπαθώ μέσω του Tik Tok να επικοινωνήσω μαζί της γιατί δεν το έχει σβήσει. Παρόλα αυτά άλλαξε κινητό και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Μας είχε αναφέρει πολλές φορές ότι η αλλαγή από Γερμανία στην Ελλάδα την δυσκόλευε πάρα πολύ. και μέχρι να μάθει τη γλώσσα. μαζί με όλα αυτά ακολούθησαν δυσκολίες και στο σχολείο. Δεν τα πήγαινε καλά στο σχολείο με αποτέλεσμα να της έχουν περιορίσει τον χρόνο στο διαδίκτυο», ανέφερε.

«Ξέρουμε ότι πουλούσε πολλά πράγματά της, ρούχα τσάντες, καλλυντικά. Όταν τη ρώτησα γιατί τα δίνει, μου είπε ότι δεν τα θέλει πια και δεν την χαρακτηρίζουν» συνέχισε.