Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα.

Στις Αρχές εμφανίστηκε αυτοβούλως ο 58χρονος άνδρας που φαίνεται σε βίντεο να έχει επικοινωνία με τη 16χρονη, λίγο πριν εξαφανιστεί.

Στο βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ εχθές Δευτέρα 12/1, φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με έναν άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου όπου διαμένει. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης.

Το κορίτσι έχει μαζί του τη σχολική τσάντα, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη της χάνονται.

Τι ισχυρίζεται ο 58χρονος, η συναλλαγή-μυστήριο

Όπως ισχυρίζεται ο 58χρονος, αγόρασε από τη Λόρα ένα παλιό κινητό τηλέφωνο έναντι 210 ευρώ, το οποίο η 16χρονη είχε βάλει αγγελία. Οπως είπε, ήταν με την κόρη του για την οποία και αγόρασε το τηλέφωνο.

Η τσάντα της εντοπίστηκε στου Ζωγράφου εκεί όπου την άφησε το ταξί.