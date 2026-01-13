Οι αποφάσεις των Ευρωπαίων σοσιαλιστών για τη συμφωνία Mercosur, που επηρεάζει άμεσα τον αγροτικό κόσμο, φαίνεται πως προκύπτουν με βάση τα εθνικά συμφέροντα της κάθε χώρας. Οι Ισπανοί όπως και οι Γερμανοί τάσσονται υπέρ της συμφωνίας, ενώ και οι Πορτογάλοι κινούνται στην σφαίρα επιρροής της υπερψήφισης της συμφωνίας. Ενώ οι Γάλλοι που είναι και η μεγαλύτερη γεωργική χώρα της Ευρώπης είναι κατά της συμφωνίας.

Κατά έχει ταχθεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς θεωρεί τη συγκεκριμένη συμφωνία επιζήμια για τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο. Ωστόσο εκκρεμεί η συζήτηση εντός της ευρωομάδας κατά την οποία θα τοποθετηθούν οι ευρωβουλευτές και θα παρθεί η τελική απόφαση η οποία όμως δεν θα είναι δεσμευτική, με την έννοια πως αν κάποιοι ευρωβουλευτές διαφοροποιηθούν δεν θα υπάρξουν διαγραφές.

Σε κάθε περίπτωση, οι ευρωβουλευτές του ΠαΣοΚ θα μεταφέρουν στην ευρωομάδα των σοσιαλιστών «τα δίκαια αιτήματα» των Ελλήνων αγροτών, που μεταξύ άλλων δεν επιθυμούν την υλοποίηση της συγκεκριμένη εμπορική συμφωνίας μεταξύ χωρών της Γηραιάς Ηπείρου και της Λατινικής Αμερικής.

Σε δήλωση του δε ο εκπρόσωπο0ς Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκάλας επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και τόνισε πως επέλεξε να πει ψέματα για τη συμφωνία ΕΕ- Mercosur. «Μια συμφωνία που δεν είναι ισόρροπη, δεν προστατεύει τον Έλληνα αγρότη, δεν εγγυάται ασφαλή τρόφιμα και δεν διασφαλίζει το περιβάλλον» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε δε πως «η συμφωνία χωρίς αλλαγές, θα δημιουργήσει καταναλωτές δύο ταχυτήτων, τους εύπορους που θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και τα χαμηλά εισοδήματα που θα καταναλώνουν μη ασφαλή τρόφιμα. Ενώ τον κατηγόρησε πως απέκρυψε το γεγονός πως την επίμαχη συμφωνία δεν στήριξαν επίσης η Πολωνία, η Ιρλανδία , η Ουγγαρία και η Αυστρία , ενώ το Βέλγιο απείχε.